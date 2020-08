Blizzard a choqué tout le monde avec des changements que personne n’a vu venir.

Aujourd’hui, jeudi 22 août, Blizzard a publié un patch pour le mode expérimental d’Overwatch. La méta actuelle de l’Overwatch League (OWL) repose fortement sur le maintien élevé et les dégâts de spam qu’Orisa et Sigma apportent à la table. Brigitte Lindholm a provoqué une rupture dans la communauté depuis sa sortie et ce patch traite de son énorme pool de points de santé (HP) et de ses soins. Le rythme du jeu est immédiatement plus rapide avec ces changements en vigueur. Blizzard a remporté des points brownie avec sa communauté grâce à ces ajustements créatifs et subtils. Les principaux points à retenir de ce test d’équilibrage sont les changements d’Orisa, Roadhog, Brigitte et Zenyatta.

La Community Manager Molly Fender s’est rendue sur les forums Overwatch pour expliquer le point focal des récents changements.

Modifications apportées aux réservoirs

Orisa

Armure de base réduite de 250 à 200

Arrêt! rayon de 7 à 4 mètres

Arrêt! vitesse du projectile augmentée de 20 à 30

Sigma

Santé de la barrière expérimentale réduite de 900 à 700

Taux de régénération de la barrière expérimentale réduit de 120 à 80 par seconde

Temps de recharge de la prise cinétique augmenté de 10 à 12 secondes

Chauffard

Munitions pour ferraille réduite de 6 à 5

Les dégâts de ferraille par projectile sont passés de 6 à 7

Récupération du pistolet à ferraille augmentée de 0,7 à 0,85 seconde

Arrêt d’Orisa! nécessite maintenant plus de précision pour atteindre le même potentiel de combo incroyable. Accélérer l’orbe rend le centaure Omnic plus engageant à jouer, ce dont le rôle de tank a cruellement besoin. La perte de 50 armures de base a un impact sur la valeur que la réduction de dégâts de 40% fournie par Fortify peut générer. L’armure réduit déjà la plupart des sources de dégâts et rend Orisa effectivement immortel dans les meilleurs cas.

Les changements de Roadhog pourraient réduire ses dégâts de spam, mais il est autorisé à tirer sur des cibles de 200 HP avec son combo Chain Hook into Scrap Gun (sans tenir compte des tirs à la tête). Les plombs font 7 dégâts par et les 25 projectiles totalisent 175 avant d’ajouter les 30 du crochet de chaîne. S’il veut tuer une cible de 250 à 300 CV, il veillera à tirer d’abord (tir principal ou secondaire), crochet de chaîne, pistolet à ferraille, puis au corps à corps. Les Roadhogs flanquants augmenteront dans les jeux classés si ce changement entre dans le client en direct.

Buffs de dégâts mortels

Pharah

Le mouvement des Hover Jets a augmenté de 20%

Taux de régénération des Hover Jets réduit de 50 à 35 par seconde

Durée du barrage réduite de 3 à 2,5 secondes

Symmetra

Le délai du projecteur photonique avant de perdre la charge est passé de 2 à 4 secondes

Temps de recharge du téléporteur réduit de 12 à 10 secondes

Pharah est resté presque intact depuis la sortie du jeu. Ces changements apportés à ses Jets Hover fournissent un coup de pouce indispensable à la reine des fusées. La vitesse augmentée permet à Pharah de combattre des héros hitcan comme McCree, Widowmaker et Ashe avec plus de mouvement dans les airs et de distance lors du voyage. Le barrage est généralement une condamnation à mort pour les as aériens, mais la réduction de 0,5 seconde crée plus de dégâts en rafale. Les destinataires de la justice d’en haut ont moins de temps pour réagir.

Soutient Steal the Show

Brigitte

Santé de base réduite de 200 à 150

Les soins totaux d’inspiration ont été réduits de 130 à 90 (soins réduits de 21 à 15 points de vie par seconde)

Inspirer l’auto-guérison n’est plus réduit de moitié

Zenyatta

Augmentation du taux de charge de l’Orbe de destruction de 15% (0,6 à 0,52 par orbe)

La cadence de tir de l’Orbe de destruction est passée de 8,5 à 9 coups par seconde.

Sam « Samito » Dawahare, un créateur de contenu pour Florida Mayhem, plaide quotidiennement pour les nerfs de Brigitte pour que le jeu fonctionne correctement. La réduction de sa santé de base et le nerf massif de sa zone d’effet de guérison ramène le soutien Ironclad sur Terre. Miss Lindholm a perdu l’armure et la surchauffe fournies par ses packs de réparation et ce changement pourrait provoquer une augmentation des harceleurs de fond comme Sombra, Tracer et Genji. D’autres tests doivent être effectués, mais il semble que le support suédois ne remplira plus longtemps le rôle de tank, de dégâts et de support.

Zenyatta représente un héros laissé dans le sillage des changements apportés pour détruire les compositions de triple tank-triple support (GOATS) d’il y a un an. La diminution du temps de charge et l’augmentation de la vitesse de sa volée d’orbe permettent au moine Omnic de renvoyer ses ennemis pour se reproduire sans se faire remarquer. Les mains de Genji devront apprendre le timing de la volée plus rapide. Sniper Zen est de retour et il pourrait être éteint pour tous ceux qui ne respectent pas la tranquillité.

Le message Overwatch: Double Shields Crumble In Experimental Patch est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.