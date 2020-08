Image: YouTube / Dr Disrespect

En juin, Twitch a définitivement banni l’une de ses plus grandes stars, Guy «Dr Disrespect» Beahm, sans aucune indication publique quant à la raison. Aujourd’hui, Beahm a diffusé en streaming pour la première fois depuis l’obtention de la grosse botte violette de Twitch, maintenant sur YouTube. Il a été rencontré par des centaines de milliers de téléspectateurs simultanés. Et des questions.

Beahm a annoncé son retour hier, laissant sa chaîne YouTube sur un écran de démarrage « en direct » pendant près de 24 heures et permettant aux fans de dépenser de l’argent pour rejoindre son « Club des champions », ce qu’il appelait ses abonnés Twitch. Beaucoup l’ont fait. Dès que Beahm a commencé à diffuser pour de vrai cet après-midi, plus de 400000 téléspectateurs simultanés se sont présentés pour admirer son retour très médiatisé. Moins d’une demi-heure plus tard, ce nombre a atteint un peu plus de 500 000 avant de sombrer dans une lente baisse. De nombreux téléspectateurs ont donné de l’argent à Beahm. Environ 30 minutes après le début du flux, il a déclaré que le Club des champions comptait déjà «plus de 15 millions» de membres. Dans son personnage, Beahm a l’habitude de remplacer «mille» par «million», il est donc probable que plus de 15 000 personnes se soient déjà inscrites pour un abonnement de 5 $ par mois. Sans surprise, les gros retours en streaming restent une activité lucrative.

Beahm a commencé le stream en disant qu’il n’avait pas de grands projets et qu’il adoptait une approche non scénarisée. Cependant, il s’est adressé à l’éléphant qui le suivra dans n’importe quelle pièce dans laquelle il entre dans un avenir prévisible. En réponse à des questions sur son interdiction de Twitch, il a réitéré ce qu’il avait affirmé lors d’une tournée publicitaire manifestement orchestrée dans divers organes de presse le mois dernier.

« En ce qui concerne l’interdiction, il y a beaucoup de gens qui veulent savoir ce qui s’est passé », a-t-il déclaré pendant la diffusion. «Devine quoi: je veux que tu me regardes dans mes putains de yeux quand je dis ça; Je veux vraiment que tu me regardes dans les yeux quand je dis ça. Nous n’avons toujours aucune idée. Nous n’avons aucune idée. « Ouais, bon mec, je n’achète pas celui-là. » Nous n’avons aucune idée. Et je vais vous dire ceci tout de suite: en ce qui me concerne, nous n’avons rien fait pour justifier une interdiction, et encore moins comment ils ont fini par nous interdire. Aucune communication avant. Pas de contact. Boom. Terminé. »

Il a poursuivi en reconnaissant que les gens étaient «impatients» d’avoir une réponse, mais a également attribué cette anxiété à un «petit pourcentage» au lieu, vous savez, de tout Internet. «Vous savez ce qu’ils veulent: quelque chose de mauvais en résultera», dit-il. « Ne tournons pas autour du pot. »

G / O Media peut obtenir une commission

Comme il l’a dit, de nombreux téléspectateurs dans le chat ont tapé des messages tels que « NOUS VOULONS DES RÉPONSES », tandis que d’autres les traitaient de haineux, disaient qu’ils s’en moquaient et souhaitaient la bienvenue à Beahm.

Twitch ne veut clairement pas que ces informations soient entre les mains du public et a, jusqu’à présent, empêché que cela se produise, malgré les efforts soutenus de Kotaku et d’autres journalistes, ainsi qu’une véritable ruée d’internautes furieusement curieux.

Beahm a noté, cependant, qu’il se passe encore pas mal de choses en arrière-plan: «La dernière chose que je vais dire à ce sujet: et je dois être intelligent à propos de tout cela, car vous parlez d’un contrat lourd, beaucoup d’argent », a-t-il dit, faisant référence à son précédent contrat avec Twitch. «Alors laissez les juristes faire ce qu’ils doivent faire. C’est tout. Période. »

Il a ensuite décrit l’interdiction comme «un ralentisseur», mais «maintenant nous sommes de retour sur la route».

Le grand retour de Beahm ne signifie pas qu’il est en clair. Alors que certains ont pris son interdiction de Twitch pour faire partie d’un coup publicitaire, le fait demeure qu’une énorme plate-forme de streaming ne se contente pas de déchirer un contrat de plusieurs millions de dollars avec l’un de ses plus gros revenus sans raison. Lorsqu’il a été banni pour la première fois, des sources ont déclaré à Kotaku et à d’autres que Twitch avait brusquement mis fin à sa relation avec Beahm pour quelque chose de très «sérieux». Depuis, Kotaku a parlé à de nombreuses sources dans et autour de Twitch et a appris que même la plupart des employés de Twitch ne savent pas pourquoi Beahm s’est exilé de la plate-forme de streaming appartenant à Amazon. Plusieurs ont décrit l’approche de l’entreprise à l’égard de ces informations comme un «verrouillage» limité à une poignée de personnes de haut niveau. Même l’équipe des partenariats de Twitch, qui est souvent impliquée dans ce genre de questions, a été contournée, ont déclaré des sources à Kotaku. Twitch ne veut clairement pas que ces informations soient entre les mains du public et a, jusqu’à présent, empêché que cela se produise, malgré les efforts soutenus de Kotaku et d’autres journalistes, ainsi qu’une véritable ruée d’internautes furieusement curieux.

En l’absence d’informations supplémentaires et grâce à la manipulation avisée de Beahm de ce vide, les fans se sont ralliés à son côté, en supposant que Twitch a agi de manière malveillante et que leur streamer préféré est innocent. C’est un jugement facile à faire; Twitch est notoirement incohérent, sujet à un manque de transparence et mauvais pour communiquer. Des sponsors comme Mountain Dew Game Fuel continuent de travailler avec Beahm, qui décrit encore Twitch comme une valeur aberrante. C’est un résultat attendu lorsque les secrets d’entreprise entrent en collision avec Internet moderne et axé sur la personnalité. Même si quelque chose sent extrêmement louche, les fans et les entreprises ne laisseront pas tomber une star bien-aimée et lucrative tant que les circonstances ne les laisseront absolument pas d’autre choix.

À ce stade, Beahm fonctionne sur YouTube de manière indépendante. Il n’a signé aucune sorte d’accord de partenariat ou de contrat comme celui qu’il avait avec Twitch. The Verge a également l’intention de diffuser sur Facebook et sur son propre site Web.

À un moment donné de la diffusion d’aujourd’hui, Beahm a à moitié plaisanté sur le prix des maisons et des voitures qu’il possède. «Pendant une seconde là-bas, j’ai cru que j’étais en difficulté», a-t-il déclaré, faisant référence à des questions sur sa carrière après son interdiction de Twitch. Pour le moment, cependant, il essaie de traiter cela comme d’habitude. Au cours de la diffusion d’aujourd’hui, il a été pris au courant des événements de jeu récents: Rogue Company, Fall Guys et Halo Infinite, entre autres. Puis il a joué à Call of Duty: Warzone. Il a également affirmé qu’il créait une société de production. Il a parlé de déchets. Il se vantait et se vantait. Il fléchit. Il cria. C’était le Dr Disrespect standard, le genre de chose qu’il aurait pu facilement faire sur Twitch s’il n’avait pas été mis au rebut il y a quelques mois.

Mais il était. Et presque personne ne sait pourquoi. Peu importe à quel point il essaie de faire un écart, de pivoter et de redémarrer sa carrière, cela continuera à pendre au-dessus de sa tête – du moins, pour le moment.

Correction: Une version précédente de cette histoire indiquait que le flux de Beahm dépassait un peu moins de 500 000 téléspectateurs simultanés alors qu’il en gérait un peu plus de 500 000.

Histoires recommandées