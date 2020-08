Dimanche 16 août à 20 h 00 C’était le moment où Bandai Namco enseignait des nouvelles sur Dragon Ball FighterZ dans une émission qui lui était dédiée et le moment est enfin venu. Et bénie est l’heure! Après de nombreuses versions de Goku et des personnages plus modernes de Dragon Ball Super, ce personnage est enfin arrivé que les plus anciens fans des aventures de Goku réclamaient. Maître Roshi, Mutenroshi, Fullet Turtle, Goblin Turtle ou le vieil homme qui pervertit. Peu importe comment vous l’appelez, car ce qui compte, c’est que le professeur de Goku et Krillin en septembre prochain commencera à distribuer des balles dans le jeu Bandai Namco et Arc System Works.

Maître Roshi rejoint Dragon Ball FighterZ pour prouver que l’âge n’a pas d’importance

La bande-annonce de Roshi est brève mais intense, car elle sera dans le prochain Dragon Ball FighterZ Show en septembre lorsque le personnage sera plus détaillé, mais d’ici là, nous avons ce petit gameplay où nous voyons comment l’une de ses attaques spéciales sera la technique avec laquelle il a verrouillé le Rey Piccolo dans un vase. Beaucoup d’attaques qu’il aura restées à voir, mais d’ici j’espère de toutes mes forces pour deux choses. Le premier qu’un autre de ses spéciaux est cette transformation où il devient si fort qu’il n’a presque pas à envier Broly et l’autre est que nous avons, espérons-le, un costume alternatif de Jackie Chun même si nous devions payer un peu plus pour cela.

Roshi est le troisième personnage de la nouvelle passe de saison de Dragon Ball FighterZ, avec deux autres à révéler. Avez-vous des paris sur ces deux personnages mystérieux? Maintenant que Roshi va entrer dans la liste des combattants, j’espère personnellement que ceux qui restent sont également surprenants et ne sont pas les personnages les plus forts du multivers, mais les plus demandés par les fans et peut-être l’un de ceux qui peuvent jouer pour être plus original en termes de jouabilité.

