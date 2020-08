Jonathan Majors dans le rôle d’Atticus Black et Jurnee Smollett dans le rôle de Letitia «Leti» Lewis.Image: HBOio9 ReviewsRevues et analyses critiques de films, émissions de télévision, bandes dessinées, livres et bien plus.

Lovecraft Country de HBO raconte l’histoire de ses héros qui se battent pour leur vie alors qu’ils traversent l’Amérique des années 1950. C’est aussi un drame familial aux multiples facettes qui embrasse l’idée que les personnes avec lesquelles vous partagez votre sang sont souvent les mêmes qui vous ont le plus blessé. Et oui, des monstres. De toutes sortes.

Les divers thèmes narratifs tissés dans l’adaptation du showrunner Misha Green de Lovecraft Country sont aussi reconnaissables qu’ils l’étaient dans le roman original de Matt Ruff. L’histoire mêle la science-fiction lovecraftienne, l’horreur et les réalités du racisme anti-noir dans une histoire enivrante sur le genre de démons qui ont toujours tourmenté les États-Unis d’Amérique.

Comme l’entité cosmique eldritch la plus importante à figurer dans les histoires de H.P Lovecraft, Atticus Black (Jonathan Majors) est un rêveur du plus haut niveau. Comme tant d’anciens combattants noirs tout au long du 20e siècle, il rentre chez lui non pas pour des remerciements chaleureux pour son service, mais pour obtenir un statut de citoyen de seconde zone. Atticus ne peut résister à ce traitement que grâce au soutien de sa famille et à cause de son imagination hyperactive, quelque chose qu’il nourrit constamment d’un flot constant de livres comme A Princess of Mars d’Edgar Rice Burroughs et At the Mountain of Madness de Lovecraft. Bien qu’Atticus soit enthousiaste dans son amour pour la fantaisie, il est tempéré par une compréhension approfondie de l’importance de savoir quel genre de personnes a créé ces histoires afin qu’il puisse se forger ses propres idées sur ce qu’il lit.

En ce sens, Lovecraft Country dans son ensemble est un remixage sans subtilité du mythe de Lovecraft qui met en évidence son racisme virulent et largement connu au lieu de le laisser être juste une note de bas de page. En mélangeant des faits historiques comme la ségrégation avec la fiction chthonique, Lovecraft Country se positionne immédiatement pour être le genre de spectacle (un peu similaire à Watchmen) qui finit par enseigner à certains membres du public des vérités horribles sur le passé. Mais bien avant de se retrouver dans des incarnations d’un autre monde du racisme institutionnel, il amène le reste de sa distribution au milieu d’Atticus alors qu’il rentre chez lui dans le côté sud de Chicago.

G / O Media peut obtenir une commission

George, Atticus et Leti attendent d’être servis dans un restaurant appartenant à des Blancs. Image: HBO

Dure et dangereuse comme la plupart du pays peut être, la maison d’Atticus est une sorte de refuge. Son oncle, George Freeman (Courtney B. Vance), se spécialise dans l’accompagnement des voyageurs noirs là-bas avec le Safe Negro Travel Guide que lui et sa femme Hippolyta (Aunjanue Ellis) publient; il répertorie les motels et les restaurants à travers le pays qui serviront les clients noirs. Là où Atticus et son père Montrose (Michael Kenneth Williams) ont l’habitude d’être distants l’un de l’autre, il y a une proximité entre lui, George et Hippolyta. Cette relation découle, en partie, de leur amour commun pour la fiction de genre – quelque chose que Lovecraft Country vous rappelle à plusieurs reprises qu’ils ont. Letitia «Leti» Lewis (Jurnee Smollett-Bell), l’amie d’enfance d’Atticus, est une nerd à part entière, mais là où Atticus a grandi en gardant sa famille proche avant de s’enfuir pour jouer au soldat, Leti s’est lancée seule pour poursuivre ses passions variées. au mépris de sa demi-sœur Ruby (Wunmi Mosaku).

Bien que Lovecraft Country ait l’impression qu’il s’agit d’Atticus au début de la saison, vous découvrez que c’est loin d’être le cas. Au moment où il atterrit à Chicago et amène tout le monde à se rapprocher davantage les uns des autres, vous pouvez voir les différents arcs de personnages divergents que la saison a en réserve. Bien qu’Hippolyta aime et fasse confiance à George, elle aspire à participer seule à des missions de reconnaissance pour le guide de voyage parce qu’elle est une exploratrice, et bien que Ruby soit heureuse de voir Leti en vie, elle ne peut s’empêcher de ressentir du ressentiment pour la façon dont elle souffle et hors de la vie de chacun.

Autant la publicité de Lovecraft Country met en valeur le potentiel de romance entre ses deux protagonistes, les performances de Smollett et Majors évitent de manière experte toute sorte de dynamique héros / demoiselle en faveur de quelque chose de presque compétitif. De même, vous pouvez sentir que la tension entre Leti et Ruby n’est pas que du mauvais sang indescriptible, elle est traversée par des années de douleur et de colère découlant du colorisme et de la façon dont leurs parents les ont traités différemment.

George, Atticus et Leti réalisant qu’ils ne sont pas seuls dans les bois. Image: HBO

Bien que personne ne puisse le comprendre au début, ils sont tous au bord de grands bouleversements personnels qui commencent quand Atticus se rend compte que son père a disparu. Tout ce qu’il a laissé derrière lui était une note énigmatique expliquant qu’il se dirigeait vers «Lovecraft Country», la partie du nord-est supérieur où se déroulaient de nombreuses histoires de l’auteur d’horreur. Alors qu’Atticus, Leti et George se lancent dans l’espoir de localiser Montrose, ils savent que plus ils s’éloignent de leur quartier, plus ils deviennent vulnérables et que les arrêts sur le guide de voyage agissent aussi importants que la gravité de leur quête. C’est là que l’autre monde de Lovecraft Country commence à s’installer.

Pour ceux qui se sont inscrits à des monstres, le premier épisode de la série est subtil dans la façon dont il les présente, car il veut que vous compreniez que les choses qui se faufilent dans le noir ne sont pas tout ce dont il faut avoir peur. Les racistes moqueurs, les signes menaçants et les gangs armés de Blancs qu’ils rencontrent sont autant de menaces que les choses qui les attendent dans le pays de Lovecraft proprement dit. Mais les premiers, au moins, sont des démons que les héros de Lovecraft Country connaissent et avec lesquels ils ont de l’expérience. Lorsque les monstruosités littérales à crocs commencent à se frayer un chemin hors des bois et à faire connaître leur présence, Lovecraft Country devient un type totalement différent d’horreur stressant. À ce stade, Atticus, Leti et George n’ont aucun moyen de vraiment courir, et il sera trop tard pour que vous allumiez la chaîne.

Lovecraft Country sortira sur HBO le 16 août.

Pour en savoir plus, assurez-vous de nous suivre sur notre Instagram @ io9dotcom.