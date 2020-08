De nos jours, il est normal que les jeux reçoivent des mises à jour de temps en temps, que ce soit pour ajouter du nouveau contenu totalement gratuit, pour améliorer certains aspects ou directement pour ajouter la prise en charge des DLC payants. Alors, Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun a confirmé que le prochain 19 août 2020 La version japonaise du jeu recevra du contenu deux fois, via un mise à jour gratuite, mais aussi via un nouveau DLC payant. Espérons qu’il ne faudra pas longtemps pour arriver à la version occidentale!

Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun lance une mise à jour gratuite dans la version japonaise, mais aussi un nouveau DLC payant le 19 août 2020

Mise à jour gratuite, nouveau mode compétitif en ligne «Tournoi eSport:

Nouvelles difficultés « faciles », « normales » et « difficiles » pour les tournois

Au premier tour, une chanson est choisie au hasard dans le pack de chansons choisi

À partir du deuxième tour, les joueurs choisissent des chansons présélectionnées dans «My Battle».

Les chansons incluses dans « My Battle » ne se limitent pas uniquement à celles du jeu, mais celles du DLC peuvent également être incluses (bien que certaines ne puissent pas être utilisées)

Le gagnant reçoit une médaille d’or et la deuxième place une médaille d’argent

Vous pouvez obtenir des icônes et des récompenses dans ce nouveau mode en ligne

Ceux qui perdent dans un tour peuvent continuer en mode expert

Master Bachio sera le commentateur des matchs

Nouveau DLC payant:

« 1-2-3- » par After the Rain (ouverture Pokémon Journeys), pour 150 yens

Rock Musick Pack, pour 400 yens

« Bungaku absurde » d’Eve

« Plongée à la fusée »

Le «Phoenix» de Haikyuu !! Jusqu’au sommet

Vocaloid Music Pack Vol.5, pour 500 yens

« Otome Kaibou » de DECO * 27 feat Hatsune Miku

« Taiyoukei Disco » par NayutalieN feat. Hatsune Miku

«Alkali Rettousei» de Kairiki Bear feat. Hatsune Miku

« Melt » par supercell feat Hatsune Miku

« Cofee no Aji to » par Harunaba

