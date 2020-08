Le service permet d’accéder à un catalogue varié de jeux pour un abonnement mensuel.

Il y a quelques semaines, Steam a élargi son catalogue avec 13 jeux auparavant exclusifs à Origin, et à ce moment-là, il a été confirmé que le service EA Access serait également disponible sur la plate-forme Valve. Pour l’instant nous continuons sans date sortie, mais sa première semble de plus en plus proche, tandis que sa page officielle sur Steam a été ouverte avec des informations sur le prix et catalogue de jeux auxquels les fans auront accès.

L’abonnement mensuel coûte 3,99 euros; ou vous pouvez payer un an pour 24,99 eurosElectronic Arts confirme simplement qu’EA Access sera disponible très vite sur Steam, indiquant que son lancement sera accompagné de certains des titres les plus importants de sagas tels que Battlefield, Star Wars Battlefront ou Need for Speed. « L’abonnement rassemble un bon nombre de vos jeux EA préférés. Plus de récompenses, plus d’essais exclusifs et plus de réductions, le tout pour seulement 3,99 euros par mois soit 24,99 euros par an! », rapportent-ils.

Comme pour les consoles ou Origin Access, l’abonnement est accompagné d’autres récompenses « et défis exclusif, contenu réservé, test préalable des nouveautés et accès à une bibliothèque des meilleurs titres. « De plus, les joueurs recevront un 10% de réduction sur les achats numériques d’EA sur Steam, y compris « Téléchargements de jeux, passes de saison, packs de points et DLC ».

La page EA Access sur Steam montre un catalogue qui comprend des titres populaires tels que la saga Mass Effect, le grand Titanfall 2, Battlefield V, A Way Out ou Les Sims 4 pour n’en nommer que quelques-uns. En plus des titres de ses grandes franchises, l’abonnement donne accès au catalogue de propositions indépendantes publié sous le label EA Originals, où vous pouvez trouver des jeux comme Unravel.

En savoir plus: EA Access et Steam.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["pc"]).setTargeting("publisher", ["steam"]).setTargeting("genre", ["otros"]).setTargeting("game", ["steam"]).setTargeting("url_sha1", "9b33be7e0cb2de3a7f1fd571601f16dfb9cecf0b");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');