Le service d’abonnement d’Electronic Arts, EA Play, sera lancé sur Steam à la fin du mois.

Dans une nouvelle page de magasin pour la plate-forme, le géant de l’édition a révélé qu’EA Play arriverait sur Steam le 31 août. C’est le nouveau nom du service à volonté anciennement connu sous le nom d’EA Access et Origin Access Basic.

Le niveau premium Premier est désormais connu sous le nom d’EA Play Pro. Pendant ce temps, l’émission E3 de la société s’appelle EA Play Live.

Les titres disponibles sur EA Play sur Steam au lancement incluent Star Wars: Battlefront 2, Battlefield V, Titanfall 2 et Dragon Age Inquisition. EA Play coûtera 4,99 $ aux utilisateurs par mois.

Cela fait suite à EA apportant un certain nombre de titres à Steam, ayant précédemment préféré les lancer sur son propre service Origin.

S’adressant aux investisseurs le mois dernier, le PDG d’EA, Andrew Wilson, a déclaré que venir sur Steam avait aidé à stimuler la croissance de l’éditeur.

«Au cours du premier trimestre, nous avons également lancé près de 30 titres sur la plateforme Steam», a-t-il déclaré.

« Amener nos jeux sur Steam nous permet d’augmenter considérablement notre audience sur PC. Notre activité Origin a également augmenté de 75 pour cent d’année en année, et en permettant aux joueurs Steam et Origin de jouer ensemble, nous sommes désormais positionnés pour exploiter toute la puissance de la communauté PC. Apporter des titres à Steam est également fondamental pour notre service d’abonnement EA qui sera mis en ligne sur la plate-forme plus tard cet été. «

