La série de jeux FIFA est l’une des plus populaires et des plus appréciées des joueurs du monde entier. Leurs jeux sont les plus vendus et les plus appréciés du genre sportif, et chaque année ils arrivent avec de nouvelles fonctions avec lequel ils parviennent à améliorer l’expérience des joueurs. Cette année débarque sur le marché avec FIFA 21, qui prétend avoir des améliorations visuelles qui le placent à la hauteur de la nouvelle génération de consoles.

Même si nous savions déjà que FIFA 21 sera mis en vente le 9 octobre Tant pour PlayStation 4 et Xbox One que pour Nintendo Switch et PC, à ce jour, les détails de ce qui nous attend dans le jeu sortent toujours. Il y a quelques jours FIFA 21 a montré son premier gameplay officiel et avec lui, nous avons appris plus d’aspects et d’améliorations dont les joueurs peuvent bénéficier.

L’un des détails les plus récents nous avons pu savoir À propos de FIFA 21, EA supprimera certaines célébrations populaires qui étaient dans le jeu. L’entreprise a pris cette mesure en considérant que ces célébrations étaient toxiques et qu’ils ont aidé les joueurs à adopter de mauvais comportements. Parmi eux se trouve la célébration de « Shh » et celle de « A-OK! » mais il y en a d’autres qui seront éliminés car ils sont considérés comme toxiques.

Bien qu’EA n’ait donné aucune explication sur l’élimination de ces célébrations, elle a assuré en début d’année qu’elle voulait supprimer les mauvais comportements du jeu. À ce moment-là, EA a annoncé que différents joueurs lui avaient dit qu’il y avait différents comportements toxiques dans le jeu afin qu’il fasse tout ce qui est nécessaire pour maintenir de bons comportements dans le jeu.