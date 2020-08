Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Malgré le passage des années, Earthworm Jim est toujours l’une des franchises de plate-forme les plus connues. Son retour semblait presque impossible, mais Earthworm Jim 4 est une réalité et viendra exclusivement à Intellivision Amico.

La console devait faire ses débuts cette année, mais Intellivision a décidé de la retarder de quelques mois. Le système promet des expériences de jeu de toutes sortes, y compris la nouvelle aventure Earthworm Jim, qui a été annoncée début 2019.

Après quelques mois d’attente, Intellivision a finalement révélé la première bande-annonce de Earthworm Jim 4 qui nous permet de jeter un coup d’œil à une partie de son monde et de revoir son personnage particulier. Cependant, tous les fans de la série ne sont pas satisfaits de ce qui est montré.

Offres de la semaine sur Amazon: LEGO Super Mario, The Last of Us Part II book et plus

Voici à quoi ressemble Earthworm Jim 4 dans sa première bande-annonce

Selon les détails, l’équipe créative qui a travaillé sur les 2 premières tranches de la saga s’est à nouveau réunie pour développer Earthworm Jim 4. Le titre profitera des caractéristiques uniques du contrôle Amico et promet d’avoir des options multijoueurs accrocheuses.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le titre préserve dans une certaine mesure l’essence et l’humour de la saga. Cependant, la bande-annonce est trop courte pour nous donner une idée claire de ce que Earthworm Jim 4 offrira.

Pour cette raison, les fans ne sont pas très satisfaits de l’avancée. De plus, une partie de la communauté souligne que le titre ressemble à un auto-runner, mais cette information n’a pas été confirmée par les développeurs.

De plus, certains joueurs ont été déçus qu’Earthworm Jim 4 soit une exclusivité Intellivision Amico, une console qu’ils n’ont pas sur leurs radars. Certaines personnes ont demandé que le titre vienne sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Voici la bande-annonce et quelques messages des fans:

Je suis un grand fan de Earthworm Jim. J’ai même une fois tenu un WR pour la vitesse de course. Alors … nous attendons depuis plus d’un an pour le voir … courir sur le côté de l’écran? J’aime le look … Mais est-ce vraiment tout ce que vous avez? Oof. – madmankevin (@madmankevin_) 11 août 2020

On dirait que les fuites avaient raison … Earthworm Jim 4 est un Auto-Runner! Tellement déçu.https: //t.co/uHibsUbeAR – Kyle Medlock (@ Kyle2268) 10 août 2020

earthworm jim 4 va être sur l’intellivision amico. Ouais, ça va certainement vendre beaucoup là-dessus. Décevant en effet https://t.co/mUcReGz53w – Spirit64 (@ Spirit64TV) 10 août 2020

Pour l’instant, Earthworm Jim 4 n’a pas de date de sortie confirmée; cependant, nous savons qu’il est prévu pour 2021, plus précisément pour l’hiver. Ainsi, il reste quelques mois avant ses débuts. Il n’y a aucune information sur son arrivée sur d’autres plateformes.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Ils accusent le co-créateur de Earthworm Jim de racisme et d’homophobie

Earthworm Jim 4 arrive à Intellivision Amico fin 2021. Retrouvez toutes les actualités liées à la franchise sur ce lien.

La source