Une édition d’automne du Steam Game Festival se tiendra en octobre.

le Steam Game Festival: édition d’automne devrait démarrer le 7 octobre et se terminer le 13 octobre.

La nouvelle du festival a été annoncée par Geoff Keighley sur Twitter.

Le nombre de démos et de détails supplémentaires n’ont pas encore été annoncés.

Valve prévoit un autre Steam Game Festival: Autumn Edition cet automne, du 7 au 13 octobre. Une autre chance de jouer à des aperçus gratuits des jeux à venir. – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 11 août 2020

Comme les précédents festivals de jeux Steam, attendez-vous à de nombreuses démos gratuites. Au cours de l’édition d’été, les gens ont également pu regarder des matchs joués, écouter les discussions des développeurs et des questions-réponses en direct.

Pendant ces festivals, des démos de jeux peuvent être trouvées sur un hub Steam et chaque liste vous mènera aux pages de magasin respectives. Une fois sur place, vous pouvez en savoir plus sur les titres et télécharger les démos.

Le premier Steam Game Festival a eu lieu en 2019 et a eu lieu aux côtés des Game Awards. Une édition de printemps a eu lieu en mars et a présenté plus de 40 démos. Le troisième Steam Game Festival, l’édition d’été, a eu lieu en juin.

Nous avons publié nos démos préférées qui ont été mises à disposition lors du dernier festival, ce qui était un peu difficile étant donné qu’il y avait plus de 900 jeux qui y ont participé.

