Rappelles toi Chronique d’Eiyuden, le successeur spirituel du classique de Konami Suikoden série qui a commencé à générer des fonds sur Kickstarter le mois dernier? Eh bien, il se débrouille assez bien pour lui-même – et par «plutôt bien», nous entendons «bien astronomiquement».

À 12 jours de la fin, le jeu est devenu le «projet de jeu vidéo le plus financé» au Japon. Au moment de la rédaction de cet article, il a soulevé un énorme 327 222 665 yens, ce qui représente confortablement plus de 3 millions de dollars US, et ce montant continue d’augmenter à chaque instant.

Le projet a maintenant franchi 24 objectifs supplémentaires et a également l’honneur d’être le neuvième jeu vidéo Kickstarter le plus financé de tous les temps. Sensationnel. Yoshitaka Murayama, le directeur créatif de Eiyuden Chronicle, a partagé ce qui suit:

«Eiyuden Chronicle est désormais le projet le plus soutenu par les Japonais. Pour ce projet, je veux prendre la passion des fans et la mettre dans le jeu – c’est ce que je ressens. J’ai vu des gens sur les réseaux sociaux dire que c’était le premier Kickstarter qu’ils aient jamais soutenu et cela me rend si heureux de voir cette passion et ce soutien.

Tous les acteurs du secteur du divertissement ressentent probablement la même chose: ils veulent rendre le plus de gens heureux possible. C’est généralement un sentiment que vous ressentez le jour de la sortie lorsque vous vendez votre jeu, mais avec Eiyuden Chronicle, nous pouvons le ressentir même à cette phase actuelle. Et vous pouvez le ressentir directement à partir des voix des fans, ce qui, encore une fois, est une sensation formidable. Merci pour tout l’enthousiasme et le soutien. Cela me permet vraiment de continuer. Alors, rejoignez-nous dans ce voyage de deux ans pour développer ce jeu. »

Maintenant, Rabbit & Bear Studios a révélé qu’il ajouterait un 9e personnage supplémentaire au jeu via un système de vote – portant le total à 109 – et a également taquiné une nouvelle vidéo qui devrait être publiée à la fin de la semaine.

L’avenir est certainement prometteur pour celui-ci, quelle que soit la console Nintendo pour laquelle il finit par être lancé.