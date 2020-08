La société mère de THQ Nordic et Deep Silver a également acheté l’équipe après la saga de l’action Insurgency.

Des mois après avoir annoncé qu’elle n’excluait pas d’acheter plus de studios, la société mère de THQ Nordique a annoncé l’acquisition de jusqu’à huit nouvelles équipes qui rejoignent son groupe de travail déjà immense, avec de nouveaux ajouts aussi importants que celui des auteurs de la saga Metro, qui font désormais partie de Groupe Embracer, et travaillera de manière indépendante sous la protection de Sabre interactif, les auteurs du hit World War Z, dont le groupe a acheté il y a quelques mois à peine.

4A Games travaille sur une nouvelle licence créative, et sur un projet commun avec Sabre InteractiveFait intéressant, les deux études sont collaborer en développant un nouveau jeu vidéo qui «combine les valeurs de production triple A de 4A Games, les graphismes et la technologie de studio, avec l’expérience de jeu multijoueur de Sabre Interactive». De plus, annoncent-ils, l’étude a commencé à travailler sur un nouvelle licence créative triple A « qui profite de ses dix années d’expérience sur la saga Metro ».

On ne sait rien d’autre sur ces projets, même si la vérité est que 4A Games recrute depuis une saison de nouveaux créatifs pour travailler sur leurs futurs jeux vidéo. Cela dit, comme nous l’avions déjà anticipé, Embracer Group a acheté sept autres études plus, y compris les auteurs de la série d’action Insurgency, l’équipe de Nouveau monde interactif. Ils travailleront également chez Sabre Interactive Label, avec qui ils collaborent au développement de la version console de Insurgency: Sandstorm, qui sortira au premier semestre 2021, de manière prévisible avec des versions pour PS5 et Xbox Series X. D’autre part, ils fonctionnent. dans un jeu inopiné, quelque chose de nouveau, mais issu de sa propre licence créative.

La liste des nouvelles acquisitions comprend également les auteurs des curieux MisBits, actuellement en accès anticipé, les créateurs d’Immortal Realms: Vampire Wars, ou encore un nouveau studio formé par des vétérans de l’industrie, Rare Earth Games, qui se concentrera sur le développement. de jeux d’action multijoueurs pour PC, consoles et services cloud. La liste complète des nouveaux studios achetés par Embracer Group est la suivante:

Il y a quelques mois à peine, le groupe Embracer a annoncé qu’il avait environ 120 jeux en développement, dont environ 70 n’étaient pas encore sortis. Avec ces nouvelles acquisitions, la société mère de THQ continue de croître très fortement dans l’industrie du jeu vidéo.

