La société mère de THQ Nordic, Embracer Group, a acquis un certain nombre de studios de jeux, notamment le développeur Metro 4A et le fabricant Insurgency: Sandstorm New World Interactive.

La firme a acheté le premier pour « environ 36 millions de dollars sur une base de trésorerie et sans dette équivalant à une valeur nette de 45 millions de dollars » via son studio Sabre Interactive. 4A fait désormais partie de Sabre, qu’Embracer a acheté début 2020.

New World Interactive entre également sous l’égide de Sabre Interactive, Embracer payant un montant non divulgué pour le développeur Insurgency.

Embracer a également acheté la tenue pour dix personnes Vermila Studios pour 900 000 € (1 million de dollars) via Amplifier Game Invest. La firme travaille actuellement sur son premier jeu, le titre d’horreur Crisol: Theatre of Idols.

La société d’investissement Amplifier Game du parent THQ Nordic a également déboursé 300000 € (354191 $) pour Rare Earth Games, un nouveau studio fondé par Michael Borras, Helmut Hutterer et Peter Ehardt, vétérans d’Iron Mountain et Socialspeil Entertainment. Amplifier est également l’heureux propriétaire de Palindrome Interactive après avoir acquis les 50% restants des actions de la société pour 21,5 millions de kr (2,47 millions de dollars).

Comme si cela ne suffisait pas, Pow Wow Entertainment en Autriche a été acheté par Embracer pour un montant non divulgué, et la société d’opérations mobiles en direct Deca Games pour 25 millions d’euros (29,5 millions de dollars), la société pouvant gagner jusqu’à 60 millions d’euros (70,8 dollars). ) s’il atteint ses jalons de performance.

Enfin, l’activité Koch Media d’Embracer a acheté Sola Media, agent de vente TV, pour 2,3 millions d’euros (2,7 millions de dollars).

«Nous continuons à exécuter patiemment notre stratégie de fusions-acquisitions, avec l’ambition d’accueillir plus d’entrepreneurs dans le Groupe», a déclaré le PDG Lars Wingefors (photo) aux actionnaires dans le rapport financier d’Embracer pour les trois mois se terminant en juin 2020.

«Actuellement, nous avons plus de discussions que jamais avec des partenaires potentiels, y compris une poignée d’entreprises de taille importante qui pourraient former de nouveaux groupes opérationnels. Notre stratégie décentralisée, où les fondateurs et les créateurs conservent leur propre identité tout en ayant accès à notre écosystème en pleine croissance, s’est avérée avoir de plus en plus de succès. Je suis fermement convaincu qu’il est important de permettre aux gens formidables de prendre leurs propres décisions. «

