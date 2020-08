Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

TERA est toujours l’un des MMO les plus populaires malgré le passage des années. Le titre Bluehole Studio est disponible dans différentes régions du monde grâce à En Masse Entertainment, le studio qui en assure la distribution.

Malheureusement, tout indique que l’entreprise traverse une mauvaise période. Nous vous le disons puisque En Masse Entertainment a confirmé qu’il fermera bientôt ses portes. Face aux inquiétudes des joueurs, la société a évoqué l’avenir du MMO.

La fermeture d’En Masse Entertainment aura-t-elle un impact sur TERA?

A travers ses réseaux sociaux, En Masse Entertainment a confirmé que sa fermeture était imminente. L’annonce a laissé plus de doutes que de réponses pour ses partisans, car l’étude n’a pas clarifié sa situation actuelle.

Pour cette raison, il n’y a pas de détails sur les raisons de la fermeture et l’impact qu’elle aura sur plusieurs des titres détenus par l’entreprise. Ce qui est clair, c’est qu’En Masse Entertainment s’est engagé à continuer de soutenir divers jeux, y compris TERA.

Le studio a également participé à de récents projets tels que The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics et Stranger Things 3: The Game. Dans le cas du MMO, il était en charge de superviser sa localisation pour l’Ouest.

«En Masse Entertainment a commencé il y a plus de 11 ans. Nous avons commencé comme une petite équipe, engagée à créer des jeux de la plus haute qualité possible (….) Aujourd’hui, le cœur lourd, nous entamons le processus de cessation de l’activité d’En Masse Entertainment. Dans les semaines et mois à venir, nous nous concentrerons sur notre équipe, en l’aidant à trouver de nouvelles opportunités », a déclaré le studio dans un communiqué.

En Masse ferme, mais TERA vit! Nous continuerons à prendre en charge #TERAPC_NA et #TERAConsole jusqu’à ce que le service soit transféré. Restez à l’écoute pour plus d’informations. – TERA (@TERAonline) 18 août 2020

À partir de cette année, le service TERA migrera, mais En Masse Entertainment maintiendra le support du jeu jusqu’à ce que le changement se produise. L’étude a assuré qu’elle donnera bientôt plus d’informations sur la question. Au cas où vous ne le sauriez pas, En Masse Entertainment a été fondé en 2009 grâce à un groupe de vétérans de grandes entreprises telles que Microsoft, Blizzard, Electronic Arts et d’autres studios.

TERA est disponible pour PlayStation 4, Xbox One et PC. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le MMO, visitez ce lien

