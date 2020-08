Comme tout le monde au milieu de l’enfer de 2020, les acteurs de jeux vidéo ont du mal à trouver du travail.

La capture de performances – où les acteurs effectuent physiquement une performance devant la caméra dans un studio – est essentiellement hors de propos lorsque les règles de verrouillage empêchent les rassemblements dans des espaces clos.

Pour l’instant, de nombreux acteurs travaillent à partir de leur configuration d’origine en prenant occasionnellement un travail de voix off. Avec des productions réduites et de nombreux jeux vidéo confrontés à des retards, il y a moins de travail à faire.

Dans le monde du cinéma, de nombreux acteurs survivent grâce à des résidus – une part du gâteau provenant des revenus d’une production – mais c’est à peu près inouï dans les jeux vidéo. En plus de cela, il n’y a pas de conventions, donc les acteurs ne peuvent pas gagner en travaillant sur le circuit des conventions. Comme je l’ai dit, tout le monde a du mal, et les acteurs sont également dans une situation difficile.

Au milieu de tout cela, SAG-AFTRA – une organisation que j’ai toujours considérée comme une force pour le bien – rend plus difficile pour les acteurs de se qualifier pour une couverture santé.

«Déjà, moins de 20% de nos membres se sont qualifiés pour les soins de santé pré-COVID», a déclaré Shaan Sharma, membre du conseil d’administration de SAG-AFTRA Los Angeles Local à Deadline. «Avec l’annonce de cette semaine, le plan de santé a rendu la qualification beaucoup plus difficile – en particulier pour les personnes âgées; augmentation des primes et réduction des prestations pendant la pire crise sanitaire et économique de notre vie. »

Pour la première fois en sept ans, Sharma perdra sa couverture santé, en raison des changements qui entreront en place en janvier 2021. Le SAG-AFTRA dit que les changements sont en réponse aux déficits prévus pour cette année et la prochaine.

«Sans restructuration du plan santé, nous projetons un déficit de 141 millions de dollars cette année et de 83 millions de dollars en 2021 et, d’ici 2024, le plan de santé devrait manquer de réserves», lit-on dans la note. «Nous devons empêcher que cela se produise.»

Auparavant, l’adhésion au SAG-AFTRA couvrait également la couverture santé des conjoints, mais les nouvelles règles stipulent que les conjoints qui ont droit à une couverture maladie chez leur propre employeur doivent passer à leur couverture et quitter le régime SAG-AFTRA.

Le nouveau plan élimine également l’offre de niveau deux, qui permet aux acteurs qui gagnent 18 040 $ par an de se qualifier pour une couverture santé. En vertu du nouveau régime, les membres doivent gagner 25 950 $ pour se qualifier, dans un monde où il y a moins d’opportunités.

Bonjour la famille des interprètes SAG-AFTRA. ❤️ Après avoir lu l’e-mail que nous venons tous de recevoir, je suis allé en ligne et j’ai lu les changements apportés au plan de santé pour 2021. Ils sont énormes et nécessiteront une planification et une attention particulière. Spécialement maintenant. Veuillez rester informé. https://t.co/yHKd4EHPAb – Julie Nathanson (@Julie_Nathanson) 13 août 2020

Il y a actuellement une pétition pour faire pression sur SAG-AFTRA pour qu’il annule les changements, avec plus de 5 000 signatures et une augmentation.

La pétition donne un bon résumé des pires changements:

–

«Au milieu d’une pandémie mondiale, notre syndicat et les administrateurs des producteurs qui composent le conseil d’administration du SAG / AFTRA Health Plan ont pris la décision inacceptable d’apporter les changements suivants au SAG / AFTRA Health Plan:

« -Les primes verront une augmentation considérable – doublée pour la plupart

« -Augmentation majeure du revenu annuel requis pour être admissible à l’assurance maladie: l’assurance de niveau 2 a été supprimée (tout le monde doit maintenant gagner 25 950 $ pour bénéficier d’une couverture)

« -Éliminé le maximum de la poche

«Les retraités forcés (les membres les plus vulnérables du syndicat) à renoncer à l’assurance maladie qu’ils ont passé leur carrière à gagner plus leurs résidus ne comptent plus dans les 25 950 $ nécessaires à l’assurance s’ils sont à la retraite et prennent leur retraite.

«-L’assurance n’est plus offerte aux conjoints si leur employeur propose un régime quelconque.

«-Élimine les avantages du réseau

«Ce ne sont là que quelques-uns des changements horribles qui sont apportés avec à peine CINQ MOIS d’avis au milieu d’une pandémie mondiale alors qu’il n’y a pas de travail à faire. Cela met la vie des membres du SAG / AFTRA et de leurs familles en danger. Nous devons faire pression sur le syndicat du régime de santé et les administrateurs des producteurs pour qu’ils annulent immédiatement ces changements.

–

Le changement le plus inhumain est peut-être celui qui vise les retraités. Nous savons déjà que le COVID-19 affecte les personnes âgées de manière disproportionnée, mais SAG-AFTRA retire leur assurance maladie de leur responsabilité. C’est honteux et le syndicat devrait avoir honte.

Signer la pétition.