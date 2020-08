L’équipe de production met en place un nouveau système de communication avec peu de contacts.

Comme nous l’avions prévu il y a quelques jours, le tournage du deuxième saison de The Witcher pour Netflix Il est sur le point de reprendre, après l’arrêt dû à la crise sanitaire, mais comme prévu, les choses ne sont pas exactement les mêmes et c’est qu’au cours des derniers jours, les membres de l’équipe de production ont partagé des images et des détails qui révèlent la nouvelle normalité. du tournage, où masques, plastiques et même de nouveaux systèmes de communication sont à l’ordre du jour, afin de maintenir le moins de contact physique possible.

Apprendre à mettre en œuvre la distanciation sociale« Premier jour de retour dans S2 de The Witcher, après l’accouchement. Nous apprenons à mettre en place une distanciation sociale avec notre réalisatrice et productrice, Lauren Schmidt Hissrich. Elle peut évoquer un personnage narratif et musclé comme le grand Houdini. » , via Twitter, également le réalisateur Stephen Surjik, qui a accompagné le message d’une photo où Schmidt et Surjik sont appréciés, séparés par une paroi en plastique transparent.

« Il reste T moins 3 minutes avant le décollage de notre deuxième passage en T2 de The Witcher. Tout le monde est prudent mais le moral est bon. Ils surveillent notre nouveau système de communication ce qui réduit les contacts étroits entre l’équipe », a posté Surjik lui-même sur Instagram, accompagnant le texte d’une photo de sa radio avec écran intégré.

De son côté, Schmidt a publié sur Twitter une photo où il est vu sur le plateau avec tous les équipements de protection individuelle.

Il va sans dire que les circonstances sont loin d’être pratiques. Si cela avait été une année normale, le tournage de la saison 2 de The Witcher serait en voie d’achèvement, mais en raison de la crise sanitaire, il se déroulera jusqu’en février 2021. Cela dit, Netflix a déjà annoncé une nouvelle série du sorceleur à ajouter à son répertoire et Henry Cavill a été occupé à assembler des ordinateurs de jeu.

En savoir plus: The Witcher (Netflix).

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["pc"]).setTargeting("publisher", ["bandai-namco"]).setTargeting("genre", ["rol","acción-rpg"]).setTargeting("game", ["the-witcher-3-wild-hunt"]).setTargeting("url_sha1", "114887364702160b56db5c4781aefe1deae6ba17");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');