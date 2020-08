Par Stephany Nunneley,

Jeudi 20 août 2020 18:01 GMT

Les derniers cadeaux sont maintenant disponibles sur Epic Games Store.

Enter the Gungeon et Gods Trigger sont tous deux gratuits cette semaine sur le Magasin de jeux épiques jusqu’au 27 août.

Entrez dans le Gungeon est un donjon «de l’enfer des balles» où un groupe de personnes a décidé de tirer, de piller, de rouler et de «retourner la table». Le titre développé par Dodge Roll Games oblige les joueurs à rechercher le «pistolet qui peut tuer le passé», tout en parcourant de dangereux donjons pour collecter du butin et découvrir des secrets.

Dans le jeu, vous choisirez un héros et vous frayerez un chemin jusqu’au fond du Gungeon en survivant aux étages remplis d’ennemis et de boss. Vous discutez également avec des commerçants et des commerçants.

Un mode solo est là pour les solitaires, mais un ami peut se joindre en tant que Gungeoneer en mode coopératif.

Matt a essayé une première version du jeu en 2014 et vous pouvez lire ses impressions ici. Il semble qu’il ait apprécié son temps avec.

L’action rogue-like Déclencheur de Dieu est également gratuit cette semaine et vous y enverrez des ennemis avec «vitesse et précision». Vous avez le choix entre différentes armes, des capacités spéciales sélectionnables, des dangers environnementaux et des attaques de mêlée à votre disposition.

La semaine prochaine, Hitman et Shadowrun Collection seront téléchargeables gratuitement et conservés jusqu’au 3 septembre.

Les jeux gratuits de la semaine dernière étaient Remnant: From the Ashes et The Alto Collection.

