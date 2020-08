Une autre semaine, un autre titre exclusif s’est emparé de l’Epic Games Store.

Cette fois-ci, il s’agit de la dernière entrée de la franchise Hitman d’IO Interactive, qui ne sera disponible que sur PC sur la plate-forme de la société Fortnite pendant une période non spécifiée lorsqu’elle sortira en janvier 2021. De plus, Hitman de 2016 est téléchargeable gratuitement entre le 27 août et 3 septembre sur la plateforme.

Le PDG d’IO Interactive, Abrak, déclare que le partenariat avec Epic a contribué à réduire le risque d’auto-publication de Hitman 3.

«L’autoédition Hitman 3 est un grand pas en avant pour IO Interactive dans la réalisation de nos objectifs très ambitieux en tant que studio indépendant», a déclaré Hakan Abrak (photo), PDG d’IO Interactive.

«De plus, ce partenariat avec Epic nous a donné la liberté de créer le jeu exactement comme nous l’avions imaginé, pour nos fans et pour notre communauté sans compromis. Pour nos fans de longue date qui nous ont soutenus dans l’aventure de World of Assassination, nous sommes heureux de voir la maîtrise et la localisation de leur progression actuelle vers Hitman 3 sur Epic Games Store. «

En 2017, IO Interactive a été séparée de la société mère japonaise Square Enix, devenant indépendante et prenant en charge la propriété intellectuelle Hitman. La société s’est associée à Warner Bros pour Hitman 2 en 2018, mais a choisi d’auto-publier la troisième entrée de la série. Hitman 3 a été annoncé lors de l’événement de révélation PlayStation 5 en juin 2020.

Ce n’est que le dernier titre qu’Epic a acheté en exclusivité depuis le lancement de sa vitrine PC en décembre 2018. Dans le passé, la société a payé 10,5 millions de dollars pour l’exclusivité de Remedy et 505 Games ‘Control.

Début 2020, le magasin avait attiré 108 millions d’utilisateurs sur PC.

