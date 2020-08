Un rapport des avocats d’Apple révèle le croisement de messages entre Tim Sweeney et la société Apple.

Le feuilleton d’été continue de diffuser et nous surprend avec de nouvelles nouvelles. Comme vous le savez sûrement, Jeux épiques est en litige ouvert contre Apple et Google, parce que les deux ont retiré Fortnite de leurs magasins, suite à la violation des politiques d’Epic. Les créateurs de la bataille royale ont introduit un mode de paiement alternatif, qui est commissions sautées que l’App Store et le Play Store sont portés par les transactions des applications mobiles.

Epic Games a même parodié Apple dans une vidéo qui a défié le géant américain. Désormais, après une déclaration légale d’Apple aux États-Unis, nous en savons plus sur le sujet. En tant que compte Kotaku, le texte recueille un e-mail qui Tim SweeneyLe PDG d’Epic Games a envoyé Apple en juin pour demander un traiter s’il vous plaît pour votre entreprise et vos applications.

Tim Sweeney, PDG d’Epic Games, a envoyé un e-mail à Apple en juin pour demander un traitement favorable pour son entrepriseL’e-mail que Sweeney a envoyé à Apple disait: « En raison des restrictions imposées par Apple, Epic ne peut pas fournir aux consommateurs certaines fonctionnalités de nos applications iOS. « Suite à cette déclaration, le fondateur d’Epic Games a demandé à Apple deux choses. D’une part, méthodes de paiement alternatives « sans les frais d’Apple sur Fortnite et les autres logiciels Epic Games distribués via l’App Store. »

Et, d’autre part, Sweeney a demandé à Apple d’introduire Une application depuis l’Epic Games Store, qui peut être obtenu via l’App Store et d’autres canaux (installation directe). Le directeur d’Epic voulait que cette application permette l’installation et la mise à jour du logiciel. Allez, ce qu’il cherchait, c’était d’avoir son propre magasin indépendamment et hors de contrôle d’Apple.

La réponse d’Apple à Sweeney a été complètement négatif, et il a répondu de nouveau montrant sa déception. Après que cette déclaration ait été rendue publique, le PDG d’Epic a publié un tweet dans lequel il déclare que sa demande a été faite par tous les développeurs et pas seulement pour votre entreprise. Bien sûr, Epic Games reste déterminé à lutter contre les pratiques monopolistiques présumées d’Apple.

Il est également remarquable à propos du document que les avocats affirment qu’Apple a tendu la main à Epic Games pour mettre fin à ce chahut. « Toute cette blessure présumée pourrait disparaître demain si Epic guérit sa brèche. Apple a offert à Epic l’opportunité de guérir, de revenir au statu quo avant qu’Epic n’installe son » patch « et d’être accueilli de nouveau sur l’App Store. » . Il semble qu’Apple soit prêt à oublier la confrontation si Epic accepte vos politiques à nouveau.

Tout ce désordre continuera à être discuté et crée également une division au sein de la communauté 3DJuegos. Pendant que nous attendons encore la nouvelle de cela guerre ouverte, nous vous rappelons qu’Epic Games continue de tirer parti de son atout et a annoncé la FreeFortnite Cup, dans laquelle un skin Tycoon diabolique sera donné.

