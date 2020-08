Epic Games annonce le dernier tournoi de plate-forme tout compris avant qu’Apple ne ferme définitivement Fortnite sur iOS.

Au cas où vous l’auriez manqué, Epic Games et Apple Inc. s’affrontent depuis quelques semaines. Tout a commencé avec les développeurs de Fortnite qui ont tenté de contourner les frais d’achat in-app d’Apple. Apple a réagi rapidement en supprimant Fortnite de l’App Store. Google a également rejoint la cause, supprimant Fortnite du Google Play Store. Depuis lors, Epic Games a intenté plusieurs poursuites contre Apple.

Plus récemment, Apple a déclaré qu’il prévoyait de couper les liens avec tout jeu ou application mobile lié aux développeurs de jeux vidéo basés en Caroline du Nord. En conséquence, Epic a déposé une autre action en justice alléguant les dommages irréparables qu’Apple infligera aux développeurs de Fortnite considèrent que plusieurs applications utilisent Unreal Engine d’Epic Games.

Le différend Epic Games contre Apple Inc. a fait la une des journaux comme aucune autre histoire de mémoire récente. Epic a lancé une campagne #FreeFortnite, invitant les fans de Fortnite du monde entier à utiliser le hashtag sur tous les médias sociaux pour protester contre Apple. Alors qu’Apple était sur le point de rompre les liens avec Epic Games le 28 août, les développeurs de Fortnite ont organisé une dernière fois un tournoi multiplateforme comprenant le mobile avant qu’Apple ne lâche le marteau.

Coupe #FreeFortnite

Nous participons à la #FreeFortnite Cup le 23 août.

Dans un article de blog plus tôt ce soir, l’équipe Fortnite a détaillé la #FreeFortnite Cup:

«Ce sont les derniers jours de la capacité de toute la communauté Fortnite à jouer ensemble. Apple a bloqué Fortnite de l’App Store, empêchant les joueurs de se mettre à jour vers de nouvelles versions. Les joueurs sur les appareils iOS seront laissés pour compte lors du chapitre 2 – Saison 3 tandis que tout le monde se lance dans le lancement du chapitre 2 – Saison 4 le 27 août. »

Ceux avec Fortnite encore installé sur leurs appareils Apple iOS pourront toujours participer au tournoi. Une fois la nouvelle saison sortie le 27 août, les joueurs mobiles sur les appareils Apple ne recevront pas la dernière mise à jour.

«Célébrez la quête d’une Victory Royale de plus avec des amis sur toutes les plates-formes dans la #FreeFortnite Cup ce dimanche 23 août. Saisissez l’opportunité de gagner plus de prix que jamais, notamment la nouvelle tenue Tart Tycoon, du matériel de jeu et des vêtements exclusifs . »

Epic Games s’aventure dans un territoire inconnu avec ce tournoi, offrant des prix et des vêtements en jeu à ceux qui se placent dans un seuil spécifique.

Dates et format des tournois

La #FreeFortnite Cup aura lieu pour la plupart des régions compétitives le dimanche 23 août. Il s’agit d’une compétition en solo, qui se déroulera sur une période de quatre heures. Pendant ce temps, les participants auront 12 matchs pour accumuler le plus de points possible.

Système de notation

Parallèlement à l’annonce, l’équipe Fortnite a publié son ensemble de règles pour la #FreeFortnite Cup. Le système de notation de ce tournoi est le suivant:

Victory Royale: 10 points

Chaque élimination: 1 point

Toutes les trois (3) minutes passées dans un match sans être éliminées: 1 point

Le système de notation de la #FreeFortnite Cup est très différent de ce que la plupart des compétiteurs Fortnite sont habitués à voir. Les joueurs gagneront un point toutes les trois minutes en vie dans chaque match. Le seul autre point de placement attribué dans la #FreeFortnite Cup est de dix points pour une Victory Royale.

Prix

Comme le tournoi Raise The Cup du début de la semaine, la #FreeFortnite Cup ne propose aucun prix monétaire. Au lieu de cela, les joueurs peuvent gagner un skin en jeu, un chapeau #FreeFortnite et même une Xbox One X, PlayStation 4 Pro ou d’autres plates-formes compatibles avec Fortnite. Reportez-vous à la répartition complète des prix par région ci-dessous:

Prix ​​de l’événement – Europe



1er – 8 000e #FreeFortnite Swag – Chapeau

10 points gagnés Tenue cosmétique en jeu «Tart Tycoon»

Les 240 meilleurs joueurs avec le plus de pommes consommées au cours de la session Matériel de jeu

Les 240 meilleurs joueurs avec le plus de pommes mangées en une seule partie Matériel de jeu

Prix ​​de l’événement – NA Est

1er – 5000e #FreeFortnite Swag – Chapeau

10 points gagnés Tenue cosmétique en jeu «Tart Tycoon»

Top 150 des joueurs avec le plus de pommes consommées au cours de la session Matériel de jeu

Top 150 des joueurs avec le plus de pommes mangées en une seule partie Gaming Hardware

Prix ​​de l’événement – NA West

1er – 2,000th #FreeFortnite Swag – Chapeau

10 points gagnés Tenue cosmétique en jeu «Tart Tycoon»

Top 60 des joueurs avec le plus de pommes mangées au cours de la session Matériel de jeu

Top 60 des joueurs avec le plus de pommes mangées en une seule partie Gaming Hardware

Prix ​​de l’événement – Brésil

1er – 2,000th #FreeFortnite Swag – Chapeau

10 points gagnés Tenue cosmétique en jeu «Tart Tycoon»

Top 60 des joueurs avec le plus de pommes mangées au cours de la session Matériel de jeu

Top 60 des joueurs avec le plus de pommes mangées en une seule partie Gaming Hardware

Prix ​​de l’événement – Asie

1er – 1000e #FreeFortnite Swag – Chapeau

10 points gagnés Tenue cosmétique en jeu «Tart Tycoon»

Top 30 des joueurs avec le plus de pommes consommées au cours de la session Matériel de jeu

Top 30 des joueurs avec le plus de pommes mangées en une seule partie Gaming Hardware

Prix ​​de l’événement – Océanie

1er – 1000e #FreeFortnite Swag – Chapeau

10 points gagnés Tenue cosmétique en jeu «Tart Tycoon»

Top 30 des joueurs avec le plus de pommes consommées au cours de la session Matériel de jeu

Top 30 des joueurs avec le plus de pommes mangées en une seule partie Gaming Hardware

Prix ​​de l’événement – Moyen-Orient

1er – 1000e #FreeFortnite Swag – Chapeau

10 points gagnés Tenue cosmétique en jeu «Tart Tycoon»

Top 30 des joueurs avec le plus de pommes consommées au cours de la session Matériel de jeu

Top 30 des joueurs avec le plus de pommes mangées en une seule partie Gaming Hardware

Tous les joueurs qui gagnent au moins dix points dans les sept régions compétitives remporteront le skin de personnage Apple apparu pour la première fois dans la vidéo parodique d’Epic en 1984.

C’est sans aucun doute l’un des moments les plus étranges pour être un fan de Fortnite alors qu’Epic Games continue sa bataille juridique avec Apple Inc. Pour toutes les informations sur la #FreeFortnite Cup, consultez le règlement officiel sur le site Web d’Epic.

Restez à l’écoute de ESTNN pour plus de nouvelles et de mises à jour Fortnite!

