La société américaine continue ainsi de parodier Apple au sein de la bataille royale à succès.

Alors que nos lecteurs continuent de débattre si Epic Games se déplace ou non contre Apple et Google, à la suite de Fortnine, la société nord-américaine invite ses utilisateurs à participer à la Coupe FreeFortine où la possibilité de déverrouiller la peau d’un Tycoon maléfique qui, en plus, a une pomme comme tête en allusion claire à ceux de Cupertino.

Ce sont les derniers jours pour toute la communauté Fortnite de jouer ensemble« Embarquez pour une mission pour remporter une autre victoire royale avec vos amis de toutes les plates-formes dans la #FreeFortnite Cup qui se déroule ce 23 août. Faites le saut pour obtenir plus de prix que jamais, comme le nouveau costume Evil Tycoon, du matériel informatique et des vêtements exclusifs! « Ils détaillent, se souvenant que ce sont les derniers jours pour toute la communauté Fortnite à jouer ensemble. » Tous vos amis. Des prix incroyables. Et une pomme pourrie. Célébrons la #FreeFortnite Cup. «

L’événement durera quatre heures ce dimanche, permettant aux personnes intéressées de concourir jusqu’à 12 jeux pour gagner des points. Un point toutes les trois minutes sur l’île, un point pour chaque élimination et 10 points pour chaque victoire. Ceux qui accumuleront 10 points pourront débloquer la combinaison susmentionnée, tandis que les joueurs avec les meilleurs scores de toutes les régions (20000 dans le monde) recevront une casquette (vraiment) ajustable avec la marque #FreeFortnite aux couleurs très Apple.

Ce 27 août, les joueurs iOS resteront dans la saison – Chapitre 2 après avoir bloqué le jeu depuis l’App Store iPhone. De Epic Games profite de l’occasion pour commenter que Fortnite se poursuivra en douceur sur le reste des plates-formes, sur les appareils Android via le Samsung Galaxy Store.

