Epic Games vs Apple dégénère en une situation juridique.

Après qu’Epic Games ait tenté de réduire les frais de recouvrement de 30% d’Apple sur les achats intégrés, les deux sociétés sont maintenant à la gorge l’une de l’autre. L’histoire a commencé plus tôt dans la journée lorsque les développeurs de Fortnite ont publié une Mega Drop, qui accordait aux joueurs une réduction de 20% sur les achats de devises en jeu de Fortnite, également connus sous le nom de V-Bucks. Dans le processus, Epic Games a introduit une option de paiement direct sur tous les appareils Apple iOS et Android.

L’option de paiement direct d’Epic a permis à l’entreprise d’éviter les frais de recouvrement de 30% qu’Apple et Google utilisent pour les achats intégrés. Ceux qui ont choisi l’option de paiement direct recevraient la remise complète de 20% dans le cadre de la promotion Mega Drop mentionnée précédemment. Google est resté silencieux, mais Apple a réagi en arrêtant rapidement Fortnite sur tous les appareils iOS.

Epic répond à la liste noire d’Apple

Epic Games a réagi rapidement à Apple, en mettant essentiellement sur la liste noire Fortnite, qui a généré plus d’un milliard de dollars depuis sa sortie en 2017. Le développeur basé en Caroline du Nord a publié un article de blog, traitant de la décision d’Apple de supprimer Fortnite de l’App Store.

« Apple a bloqué Fortnite de l’App Store, supprimant la possibilité pour tout le monde d’installer et de mettre à jour le jeu sur les appareils iOS, tout en demandant à Epic de » supprimer la fonction de paiement direct Epic « . Apple maintient les prix élevés afin qu’ils puissent collecter 30% des vos paiements et bloque Fortnite afin d’empêcher Epic de vous transmettre les économies des paiements directs! Rejoignez le combat contre @AppStore sur les réseaux sociaux avec #FreeFortnite. «

Dans le cadre du processus de lutte contre les actions d’Apple, Epic Games a déposé des documents juridiques. De plus, les développeurs de Fortnite exhortent les fans de Fortnite à se battre contre Apple avec le hashtag #FreeFortnite sur toutes les plateformes de médias sociaux.

Il n’a pas fallu longtemps à Epic Games pour composer une campagne qui cible directement Apple avec une référence pas si subtile à 1984 de George Orwell.

La vidéo montre un personnage sur le thème d’Apple sur un écran vidéo faisant campagne auprès d’un groupe de personnages de Fortnite apparemment lavés de cerveau. Un autre personnage entre dans la pièce et jette une pioche sur l’écran vidéo, le faisant exploser en morceaux. Un texte clignote alors sur l’écran.

Qu’est-ce-que tout cela veut dire?

À l’heure actuelle, les utilisateurs d’appareils Apple iOS ne peuvent plus télécharger Fortnite ou mettre à jour leur application Fortnite existante. Apple a publié une déclaration à The Verge, qui résout la divergence actuelle avec Epic Games:

«Aujourd’hui, Epic Games a pris la malchance de violer les directives de l’App Store qui s’appliquent de la même manière à tous les développeurs et sont conçues pour assurer la sécurité du magasin pour nos utilisateurs. En conséquence, leur application Fortnite a été supprimée du magasin. Epic a activé un dans son application qui n’a pas été examinée ou approuvée par Apple, et ils l’ont fait avec l’intention expresse de violer les directives de l’App Store concernant les paiements via l’application qui s’appliquent à chaque développeur qui vend des biens ou services numériques.

Epic a des applications sur l’App Store depuis une décennie et a bénéficié de l’écosystème App Store – y compris ses outils, ses tests et sa distribution qu’Apple fournit à tous les développeurs. Ils ont librement accepté les conditions et les directives de l’App Store et nous sommes heureux d’avoir construit une entreprise aussi réussie sur l’App Store. Le fait que leurs intérêts commerciaux les amènent désormais à faire pression pour un arrangement spécial ne change pas le fait que ces directives créent des conditions de concurrence équitables pour tous les développeurs et rendent le magasin sûr pour tous les utilisateurs. Nous ferons tout notre possible pour travailler avec Epic pour résoudre ces violations afin qu’ils puissent renvoyer Fortnite sur l’App Store. «

Il y a certainement des niveaux dans le différend entre Apple et Epic Games. Les deux entreprises semblent satisfaites de leur position. Seul le temps nous dira comment se déroulera la procédure judiciaire.

Restez à l’écoute de ESTNN pour plus d’informations sur cette histoire en développement.

