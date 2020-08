La bataille entre Epic Games et Apple est loin d’être terminée. Les deux sociétés ont été fermes dans leurs positions et n’ont pas l’intention de céder aux mouvements de la rivale, il appartiendra donc aux tribunaux de déterminer le sort du conflit. Et pendant ce temps, chaque entreprise continuera à jouer les cartes qui lui conviennent le mieux. Aujourd’hui, Epic a de nouveau engagé sa communauté à faites équipe contre Apple lors d’un événement spécial à Fortnite.

Nous savons que la bataille royale organise constamment des événements spéciaux, et le prochain se concentre sur continuer à promouvoir la campagne #FreeFortnite. Donc dimanche 23 août la #FreeFortnite Cup aura lieu, qui promet des prix les plus intéressants tels que le Apparence « Evil Tycoon ». Celui-ci, bien sûr, est inspiré du personnage apparu dans la vidéo simulée contre Apple. Les joueurs voulaient que la peau et Epic répondent à leurs souhaits.

Les utilisateurs intéressés à participer doivent visiter l’onglet « Compétition » pour connaître le calendrier des tournois dans leur région. Ensuite, il vous suffit de rejoindre les jeux #FreeFortnite Cup et de commencer à marquer des points. Les joueurs joueront un total de 12 parties et recevra des points pour certaines tâches accomplies:

Disponibilité: 1 point toutes les 3 minutes sur l’île de Battle Royale.

Éliminations: 1 point pour chaque élimination.

Victoire Royale: 10 points pour chaque victoire Royale.

Pour obtenir le « Evil Tycoon » il faudra accumuler 10 points. Encore plus intéressant, Epic Games offrira des casquettes portant l’emblème «Free Fortnite» aux 20 000 joueurs les mieux notés dans le monde. « De plus, nous allons donner 1200 périphériques de jeu (pour téléphones, consoles et PC). Bien que vous ne puissiez plus jouer sur iOS, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’autre moyen de jouer à Fortnite disponible », ajoutent-ils.

Oui, Epic Games n’a pas oublié que certains utilisateurs iOS ne peuvent plus télécharger Fortnite depuis la semaine dernière. Ils préviennent même que si la situation n’est pas résolue, Les joueurs actuels du système d’exploitation Apple ne pourront pas se lancer dans la nouvelle saison: « Ce sont les derniers jours pour que toute la communauté Fortnite puisse jouer ensemble. Apple a bloqué Fortnite de l’App Store, empêchant ainsi les joueurs de passer à de nouvelles versions. Les joueurs sur les appareils iOS resteront dans la saison 3 lorsque le le reste ira à la saison 4 qui sortira le 27 août. » Nous verrons ce qui se passera la semaine prochaine.

L’article Epic Games poursuit sa guerre contre Apple avec un événement spécial dans «Fortnite» a été publié dans Hypertext.