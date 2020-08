Le développeur derrière Fortnite a vu sa valeur augmenter encore après avoir levé près de 2 milliards de dollars dans une nouvelle ronde de financement. Epic Games, qui est également à l’origine du moteur Unreal de plus en plus omniprésent, est désormais évalué à 17,3 milliards de dollars.

Une partie du nouveau financement prend la forme d’un investissement de 250 millions de dollars de Sony, dont nous avons fait état le mois dernier. Parmi les autres investisseurs de cette dernière ronde de financement figurent Baillie Gifford, Fidelity, Lightspeed et David Tepper.

KKR et Smash Ventures, qui détenaient déjà des actions de la société, ont également augmenté leurs participations lors du cycle de financement.

«Le soutien des leaders de la communauté financière accélère les efforts d’Epic pour créer un nouveau type d’écosystème numérique utilisant la technologie 3D en temps réel, des services qui connectent des centaines de millions de personnes et une vitrine numérique qui offre un modèle commercial équitable. Nous sommes ravis de les avoir dans la famille Epic », a déclaré le PDG d’Epic Tim Sweeney dans un communiqué publié plus tôt dans la journée.

Au cours des deux dernières années, Epic a vu sa valeur augmenter de 19%. Avec plus de 350 millions de personnes jouant à Fortnite, l’Epic Store voit plus de 60 millions de personnes visiter chaque mois et Unreal Engine 5 sur le chemin qu’Epic va actuellement de mieux en mieux.

Via CNBC











