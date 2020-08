Greg Thomas et Ryan Schubert décomposent tous les tenants et aboutissants de la deuxième saison de Jordan Peele dans The Twilight Zone. Dans la saison 2, épisode 9, lorsque Claudia (Kylie Bunbury) a une chance de se heurter à Mark (Topher Grace) dans un musée, il l’éblouit avec ses capacités apparemment miraculeuses. Une fois que la véritable source de son charisme est révélée, la rencontre prend une tournure sombre.

Greg et Ryan décomposent l’intrigue, énumèrent les références de Twilight Zone et les œufs de Pâques, et donnent leurs réflexions et réactions générales à « Try, Try ».

