Est-ce mal d’essayer de ramasser des filles dans un donjon? Combat infini c’est le premier jeu basé sur le manganime populaire qui présentera cette année la troisième saison de sa série animée (également chargée de contenu érotique). Cependant, ce n’est pas le moment de parler de la série ou du manga, mais du jeu vidéo qui a déjà atteint Nintendo Commutateur, sur PS4 et PC, enfin pour le célébrer, et comme pour la plupart des titres lancés sur le marché, la bande-annonce de lancement a maintenant été partagée, où les principales caractéristiques sont présentées.

Alors, est-ce mal d’essayer de ramasser des filles dans un donjon? Infinite Combate, grâce à sa bande-annonce de lancement

La ville d’Orario, l’endroit où l’intrigue de Est-ce mal d’essayer de ramasser des filles dans un donjon? Infinite Combate a un donjon dans sa partie centrale, que les aventuriers du monde entier décident d’explorer à la recherche de la gloire et de la fortune. Ainsi, Bell Cranel ne fait pas exception, puisque grâce à la bénédiction apportée par la déesse de sa famille, Hestia, il parvient à se lancer dans ce métier. Par conséquent, dans le jeu vidéo basé sur ce roman léger et dans cette série animée, nous devons explorer les différents donjons et affronter de puissants ennemis, et nous pouvons voir tout cela maintenant dans la bande-annonce de lancement, car elle résume rapidement ces principales caractéristiques. qui donnent envie aux joueurs de jouer le titre.

De cette façon, l’attente est terminée, mais si nous voulons prononcer le nom est-ce mal d’essayer de ramasser des filles dans un donjon? Infinite Combat, nous aurons peut-être besoin d’un peu d’air en premier. Et vous, êtes-vous prêt à explorer chaque recoin du donjon?

