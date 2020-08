Cela a été une année incroyablement étrange et brutale, mais d’une manière ou d’une autre, nous sommes déjà en août, et la saison chargée des achats des Fêtes sera là avant que nous le sachions. Aux États-Unis, le Black Friday est connu comme la meilleure période de l’année pour économiser de l’argent sur des articles coûteux, pour rayer tous ces noms de votre liste de courses et faire des folies un peu (ou beaucoup) aussi. Mais le COVID-19 étant toujours une menace très réelle aux États-Unis, certains se demandent si le Black Friday 2020 a été entièrement annulé.

Heureusement, Black Friday développe une forte présence en ligne depuis des années. Avec des entreprises comme Amazon prouvant que d’énormes ventes en ligne comme Prime Day peuvent être un succès majeur, les détaillants ont lentement proposé des offres Black Friday plus remarquables en ligne au fil des ans, et cette année ne fera pas exception. En fait, les détaillants cherchant à éviter les foules massives qui pénètrent normalement dans les magasins le Black Friday, il y a encore plus d’incitation à s’assurer que les meilleures offres sont également disponibles en ligne – et plus tôt.

Alors, qu’est-ce qui a été confirmé jusqu’à présent concernant les projets des détaillants pour le Black Friday 2020? Voici ce que nous savons en ce moment sur les achats de Thanksgiving Day et Black Friday cette année.

De nombreux magasins ferment le jour de Thanksgiving

Walmart a mené la charge en annonçant que tous les emplacements Walmart et Sam’s Club seront fermés le jour de Thanksgiving (26 novembre), brisant une tradition de dix ans dans laquelle les offres du Black Friday seraient disponibles en magasin dès le soir de Thanksgiving. Peu de temps après, Target a annoncé que ses magasins fermeraient également le jour de Thanksgiving.

Bien que ce soit certainement la meilleure décision pour donner aux employés plus de temps avec leur famille et pour éviter les foules énormes dans les magasins le jour de Thanksgiving, il s’agit d’un changement majeur du rythme typique du Black Friday, car nous sommes habitués à voir certaines des meilleures offres de porte-à-porte démarrer off le jour de Thanksgiving. En conséquence, nous nous attendons à voir de superbes portes ouvertes uniquement en ligne pour Thanksgiving et un changement global dans le calendrier des offres.

Vous pouvez consulter plus de détaillants majeurs qui ont confirmé qu’ils ferment leurs portes pour Thanksgiving cette année ci-dessous. Bien sûr, certains magasins ferment traditionnellement le jour de Thanksgiving chaque année, comme Apple et Costco, et il est probable qu’ils resteront également fermés cette année.

Magasins confirmés fermant le jour de Thanksgiving 2020

Walmart / Sam’s ClubCibleMeilleur achatKohl’sDick’s Sporting GoodsTJ MaxxJCPenneyBed Bath & BeyondOffice Depot

Les offres du Black Friday peuvent commencer dès octobre

.

Pour éviter la ruée massive de personnes visitant les magasins entre la mi et la fin novembre, il semble que les offres de niveau Black Friday commenceront à être déployées beaucoup plus tôt cette année pour espacer les promotions – peut-être dès octobre. Au moins un détaillant, Target, a confirmé que ses «meilleures offres de vacances» seront disponibles à partir d’octobre – et vous n’aurez pas à vous rendre dans un magasin pour en profiter.

Dans un communiqué de presse, Target a déclaré: « Nos plus grandes offres de vacances seront disponibles plus tôt que jamais, vous pouvez donc faire vos achats en toute sécurité et commodément sans vous soucier de manquer des offres qui arrivent généralement plus tard dans la saison. À partir d’octobre et en continuant tout au long de la saison, vous trouverez les prix les plus bas de l’année de Target sur les articles en magasin et en ligne. «

Alors que d’autres détaillants ne se sont pas encore engagés à proposer tôt les offres du Black Friday, il s’agit d’une progression naturelle du déroulement du Black Friday ces dernières années. Les publicités du Black Friday commencent généralement à fuir à la fin du mois d’octobre, et certains détaillants ont désigné le mois de novembre entier comme une période de transactions majeures. Il est révolu le temps où le Black Friday s’en tenait à une seule semaine – la frénésie s’étend depuis plusieurs années maintenant, il n’est donc pas surprenant que ces promotions puissent maintenant commencer en octobre dans certains magasins dans le cadre d’une poussée globale des vacances.

Gardez à l’esprit qu’Amazon Prime Day aurait été repoussé au 5 octobre cette année, ce qui le rapproche extrêmement du Black Friday. On ne sait pas exactement comment ou si cela affectera les promotions du Black Friday d’Amazon, mais Prime Day peut fonctionner comme un coup d’envoi non officiel des promotions de vacances de cette année.

Cela dit, il est prudent de supposer que de nombreuses offres du Black Friday seront toujours centrées autour de la semaine de Thanksgiving, la plupart des offres débutant entre le 22 novembre et le 30 novembre. Cette année, cependant, vous n’aurez pas à faire face à des foules. pour obtenir les meilleures offres, car les détaillants éviteront probablement les exclusivités en magasin.

Meilleures offres du Black Friday 2020 à attendre

Les offres de console peuvent être extrêmement limitées ce Black Friday.

C’est une année unique à bien des égards, y compris le fait que les consoles de nouvelle génération, la Xbox Series X et la PS5, lancent cette saison des fêtes – potentiellement en novembre, ce qui correspondrait également aux dates de lancement de la génération précédente. Cela dit, ne vous attendez pas à voir des réductions du Black Friday sur ces consoles de nouvelle génération. La PS4 et la Xbox One figureront probablement toujours dans les publicités du Black Friday cette année, mais nous ne verrons peut-être pas autant de superbes ensembles de consoles que nous en avons vu au cours des années passées (comme l’excellent ensemble Only on PlayStation PS4 pour 200 $ de l’année dernière) que Sony et Microsoft se concentrent sur leurs nouvelles consoles. La Xbox One X et l’édition entièrement numérique ont déjà été abandonnées, alors attendez-vous à ce que toutes les offres de console Xbox au-delà de la Xbox One S régulière soient extrêmement limitées en fonction de ce qu’il reste en stock.

Nintendo ne lance pas de console cette année, mais la Nintendo Switch est restée incroyablement populaire et est difficile à trouver depuis février. Nous n’attendons pas de remises officielles sur la console de Nintendo cette année – en supposant qu’elle soit même en stock d’ici là – mais vous pouvez parfois trouver des remises sur le Switch via des marchés en ligne comme Google Shopping et Ebay pendant le Black Friday. Si nous voyons des offres groupées Switch, espérons qu’elles sont plus impressionnantes que l’offre groupée de l’année dernière, qui comprenait l’ancien modèle Switch sans durée de vie de la batterie améliorée.

Les abonnements aux jeux comme PlayStation Plus et en particulier Xbox Game Pass Ultimate figureront probablement plus dans les offres du Black Friday cette année, car ces services se poursuivent avec les consoles de nouvelle génération. Bien sûr, vous trouverez également des prix bas de tous les temps sur les jeux des dernières années, y compris ceux du début de l’année et de l’été, donc le Black Friday sera le moment idéal pour ajouter à votre carnet de commandes.

Vous pouvez consulter ci-dessous quelques-unes des offres de jeu Black Friday les plus populaires de l’année dernière pour avoir une idée des offres disponibles cette année.

Les meilleures offres de jeux du Black Friday 2019

PS4 Slim « Uniquement sur le bundle PlayStation avec God of War, Horizon Zero Dawn: Complete Edition et The Last of Us Remastered – 200 $ PS4 Pro avec Call of Duty: Modern Warfare – 300 $ Mega Pack PlayStation VR avec cinq jeux – 200 $ Abonnement de 12 mois à PlayStation Plus – 36 $ Bundle Xbox One X avec Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition et trois mois de Xbox Live Gold – 350 $ Nintendo Switch Joy-Cons – 60 $ Abonnement de 12 mois à Nintendo Switch Online – 15 $ Jeux Switch de première partie – 30 $

Ce sera probablement la plus grande année à ce jour pour les achats en ligne des Fêtes, et nous devrons simplement attendre de voir quel type d’offres de jeu, de technologie et de divertissement sont à gagner ce Black Friday. Bien sûr, nous allons couvrir toutes les meilleures offres sur les jeux, les accessoires, les consoles et plus encore ici sur GameSpot, alors revenez régulièrement pendant que nous mettons à jour cette histoire avec plus d’informations. Assurez-vous de suivre les offres GameSpot sur Twitter pour les remises les plus chaudes, y compris les offres éclair qui se vendront rapidement pendant le Prime Day et le Black Friday, et inscrivez-vous à notre newsletter pour suivre les dernières ventes ci-dessous.