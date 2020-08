Chaque fois que je monte à bord d’un avion de ligne pour aller quelque part, mon estomac s’enfonce et mon cerveau dit: « Eh bien, je suppose que tu vas mourir maintenant. » Mais l’idée de voler est toujours magique pour moi. Qu’il s’agisse d’avions de combat dans Ace Combat 7 ou d’intercepteurs TIE dans Star Wars: Squadrons, l’idée d’un morceau de métal volant dans les airs (ou l’espace) est une idée passionnante et fantastique. Le vol est bien réel, bien sûr, même si beaucoup de science derrière cela peut sembler magique au départ. Avec le retour de Microsoft Flight Simulator, un jeu conçu pour imiter au mieux la réalité que la technologie actuelle le permet, je peux utiliser cette magie pour moi-même, piloter et piloter un avion en sachant que les actions que j’effectue ont un base solide dans la vraie vie. C’est terrifiant. Et c’est absolument phénoménal.

Le plus grand avantage de Microsoft Flight Simulator est la facilité avec laquelle il est facile de commencer à vivre la magie du vol. C’est d’abord et avant tout un simulateur, bien sûr – le nombre de boutons, de boutons et d’indicateurs dans un avion est stupéfiant. Presque tous ont également une fonction tangible et il est facile de voir comment le jeu pourrait être utilisé pour former de vrais pilotes à faire fonctionner des avions particuliers ou à naviguer sur certaines routes. Mais la première chose que Flight Simulator vous propose est un menu pour déterminer votre niveau d’assistance – toute une série de modificateurs et de notifications facultatifs sont là pour vous aider à prendre les airs ou vous guider sur ce qu’il faut faire et comment le faire. . À son niveau le plus élémentaire, il est facile d’entrer dans le ciel très rapidement avec un minimum d’entrée en utilisant uniquement une manette de jeu.

Cependant, Microsoft Flight Simulator vous pousse à en savoir plus. Le didacticiel tente de vous apprendre à lire les cadrans et les compteurs dans votre cockpit, vous explique la théorie et l’étiquette de vol de base et vous guide sur la façon de naviguer seul dans les airs. Alors que mon expérience avec les jeux de vol d’arcade m’avait amené à choisir une expérience intermédiaire qui me permettait de contrôler l’avion de manière principalement réaliste, je me suis retrouvé très désireux d’en savoir plus. Je voulais rester plus souvent dans la vue incroyablement détaillée du cockpit afin d’essayer d’internaliser les lectures des compteurs. Je voulais savoir ce que faisaient tous les cadrans et boutons et quand les utiliser. Au moment de la rédaction de cet article, j’en suis maintenant au point où j’utilise mon avion principalement par activation manuelle avec ma souris et mon clavier, en utilisant un contrôleur uniquement pour son stick analogique, et je me sens incroyablement accompli.

Dans mon esprit, j’ai l’impression d’apprendre à faire fonctionner l’avion de la manière exacte que je le ferais dans la vraie vie – et même si c’est quelque chose que je ne peux pas confirmer, c’est une idée fascinante qui continue de me motiver à essayer. nouveaux avions, voyez ce que font tous les boutons et essayez de les maintenir dans le ciel. Microsoft Flight Simulator suscite tellement ce sentiment qu’après des heures de vol virtuel, je suis plus que jamais impatient de plus de tutoriels. Je veux plus de leçons sur les subtilités de la théorie du vol et j’aurais aimé que le jeu comprenne des sessions de formation spécifiques à l’avion ou des exercices pratiques spécifiques à l’aéroport où vous pourrez découvrir les bizarreries de tout.

En fait, une fois la formation terminée, Microsoft Flight Simulator offre très peu d’activités structurées. Il existe des défis d’atterrissage, qui vous donnent des conditions spécifiques pour atterrir des avions du mieux que vous le pouvez afin d’obtenir un score élevé dans un classement. Il existe également une petite sélection de vols Bush – des voyages à plusieurs étapes à travers des endroits qui mettent au défi vos compétences de navigation et votre endurance – qui durent de sept à neuf heures, un fait que je n’ai réalisé qu’une heure sur une.

Mais le cœur de Microsoft Flight Simulator, et la fonctionnalité la plus remarquable du jeu, est son mode de forme libre dans lequel vous choisissez et personnalisez un avion, définissez votre heure et les conditions météorologiques, peut-être tracez un itinéraire prédéterminé, puis volez littéralement où vous le souhaitez. une reconstitution fidèle et individuelle de la planète Terre. La Terre entière.

C’est surréaliste et c’est étonnant. La première chose réelle que j’ai faite dans Flight Simulator a été de monter dans un 787 Dreamliner à l’aéroport de Kingsford Smith à Sydney et de me briser immédiatement en regardant le panneau de commande extrêmement imposant – l’avion à hélice du didacticiel ne m’avait certainement pas préparé à cela. La prochaine chose réelle que j’ai faite a été de prendre l’air et de trouver l’Opéra de Sydney. Ensuite, j’ai trouvé mon bureau et effectué mon trajet domicile-travail, en suivant les routes pour rentrer chez moi et en identifiant les principaux points de repère en cours de route. J’ai continué à suivre les routes et les autoroutes que je connaissais jusqu’à la maison de mes parents – dans une banlieue que je pensais ne jamais, jamais voir dans un jeu vidéo – et j’ai effectué un terrible atterrissage à l’aéroport régional près de l’endroit où j’ai grandi. Flight Simulator utilise une combinaison d’apprentissage automatique, de données cartographiques et d’une technique appelée photogrammétrie pour créer une représentation précise de notre monde. Alors que mon premier vol était incroyablement banal, la familiarité des rues et des bâtiments que je voyais alors que je pilotais mon avion de ligne beaucoup trop près du sol en a fait une expérience stupéfiante, me démontrant le fait que cette simulation ne donnait aucun coup de poing. . Il est difficile de ne pas être impressionné par l’exploit.

Le sentiment de pouvoir apprivoiser une simulation réaliste d’une machine de vol complexe est excitant, et le sentiment est amplifié par la possibilité d’utiliser ces actions pour survoler et visiter ce que vous comprenez être des recréations authentiques de lieux du monde réel de haut en bas. l’air. Microsoft Flight Simulator est un outil étonnant pour le tourisme virtuel. Je continue à avoir le souffle coupé en survolant à la fois des endroits familiers et des endroits que je ne peux plus que rêver de visiter dans la vraie vie – le mont. Fuji, La Mecque, le pôle Nord, la forêt amazonienne et ce très bon stand de tacos au centre-ville de Los Angeles. Les données météo en direct, l’heure et le trafic aérien ajoutent une couche supplémentaire de réalisme simulé qui peut rendre ces voyages très spéciaux, mais jouer avec la simulation pour créer vos propres scénarios (comme essayer d’atterrir un avion dans le brouillard de San Francisco) est juste aussi délicieux. Les possibilités infinies d’activités autoguidées sont inspirantes.

La cartographie et le vol d’un itinéraire en temps réel de A à B entraîneront régulièrement de longues périodes où votre capacité à piloter un avion avec compétence ne sera pas testée sur une grande longueur, et dans ces moments-là, il est merveilleux de simplement allumer le pilote automatique et tranquillement admirez le paysage exquis par la fenêtre, en pensant à quel point vous êtes insignifiant dans le grand schéma des choses. C’est une expérience unique et sublime où vous pouvez vous perdre encore et encore. Vous pouvez également partager l’expérience de vol en tandem en ligne avec des amis, ce qui est un moyen très agréable de se rattraper et de discuter (où nous tombons, les garçons? Littéralement n’importe où sur Terre.)

Cependant, la reconstitution de notre monde par Flight Simulator n’est pas parfaite. La cartographie algorithmique a sa juste part de bizarreries amusantes qui se sont présentées tout de suite à moi – alors que la forme unique de l’opéra de Sydney a été modélisée dans le jeu, l’arc emblématique du Sydney Harbour Bridge à proximité a été rendu comme une autoroute plate. Mais lorsque vous naviguez à 30 000 pieds dans les airs, très peu de cela compte vraiment. Il convient de noter, cependant, qu’un marché en ligne est là pour fournir des options d’achat dans le monde réel auprès de développeurs officiels et tiers, dont l’un comprend des modèles de construction plus détaillés spécifiquement pour Londres. Il convient également de noter que Flight Simulator présente de longs temps de chargement, même sur des disques durs SSD, et des baisses de performances occasionnelles, même sur des machines qui volent loin et au-dessus des spécifications PC recommandées par le jeu. Cela est probablement dû à la densité et à la portée de la simulation, ainsi qu’au fait que Flight Simulator télécharge constamment des données pour peupler le monde (bien que vous puissiez lui dire de ne pas le faire, au détriment des détails de l’environnement).

C’est un jeu qui m’inquiète de devoir mettre à niveau mon ordinateur. Mais c’est aussi un jeu qui me donne une grande sensation de calme alors que je navigue à travers les nuages ​​bien au-dessus de la Terre. Microsoft Flight Simulator est une expérience formidable qui vous permet d’apprécier la beauté naturelle et l’ingéniosité artificielle à parts égales. Être encouragé à plonger dans le terrier du lapin pour apprendre à faire fonctionner des machines authentiques et complexes pour accomplir des exploits scientifiques incroyables est étourdissant, tout comme pouvoir voyager à travers une représentation réaliste et principalement précise de notre belle planète entière. Microsoft Flight Simulator est une réalisation technique spectaculaire et une expérience profondément inspirante remplie de possibilités glorieuses.