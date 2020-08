Fight Crab, un jeu sur les crustacés combattant d’autres crustacés, commence assez innocemment. Vous commencez comme un jeune crabe des neiges courageux, défendant son bassin rocheux contre d’autres crabes envahisseurs. La prochaine chose que vous savez, ce même crabe des neiges est maintenant de la taille d’un kaiju, combattant dans les rues de la ville contre un homard de la même taille de kaiju brandissant un couteau géant et un pistolet revolver. Les choses, incroyablement, ne font qu’escalader à partir de là.

Et si les crabes avaient des armes? C’est la notion ridicule sur laquelle Fight Crab se base, et il s’y engage de tout cœur avec un système de combat impliqué et une variété de scénarios qui deviennent de plus en plus bizarres. Le jeu dépasse souvent vos attentes par rapport à ce que vous pourriez attendre d’un jeu qui oppose ces créatures à coque dure les unes contre les autres. Parfois, la blague peut commencer à s’épuiser, mais il est difficile d’oublier les surprises délicieuses et éclatantes qu’elle continue de vous jeter.

Un jeu de combat à la troisième personne basé sur la physique, Fight Crab repose sur votre capacité à retourner vos adversaires bombardés sur le dos et à vous assurer qu’ils ne se lèvent pas. Les dégâts infligés en frappant avec vos griffes, objets environnementaux ou armes sont suivis d’un pourcentage, et des pourcentages plus élevés empêchent les crabes de retrouver leur posture verticale – un système qui s’inspire de Super Smash Bros.et un système qui permet le retour occasionnel et incroyable de la mort imminente et les matchs qui se font attendre.

Chacune des pinces de votre crabe est assignée aux sticks analogiques gauche et droit de votre contrôleur, ce qui permet une liberté de mouvement pour pousser, soulever et balancer. Les déclencheurs gauche et droit poussent vos griffes vers l’avant, et les pare-chocs les pincent – il est utilisé comme une manœuvre de blocage ou pour saisir vos adversaires et d’autres objets. Le mouvement est attribué au D-pad, où vous ordonnez aux petites pattes de votre crabe de se déplacer automatiquement dans une direction jusqu’à ce que vous lui disiez de s’arrêter à nouveau, ce qui ressemble à la manipulation d’un tapis roulant. Un mécanisme de combat qui augmente vos dégâts et permet une attaque à effet de zone est mappé, bizarrement, sur le bouton Afficher / Sélectionner. Faire tourner votre crabe vous oblige à déplacer les deux bras à gauche ou à droite, et vous tournez la caméra en cliquant sur les bâtons analogiques. Il s’agit sans aucun doute d’un système alambiqué et inélégant qui rend tout type de manœuvre comme une tâche difficile – vous ne contrôlez jamais entièrement toutes vos fonctions à la fois, et vous avez souvent l’impression d’essayer de diriger un char en fuite. . Mais de toute cette maladresse, c’est là que fleurit la beauté de Fight Crab.

Ces commandes maladroites, combinées à un système de combat informé par la physique des objets, créent ensemble une sorte de chaos merveilleux. Les combats sont souvent disgracieux, comme un combat désespéré entre deux ivrognes qui n’ont jamais jeté un coup de poing de leur vie auparavant. Il y a beaucoup de bras étendus essayant de garder les membres agités à distance et les corps s’écraser les uns sur les autres, avec un désordre considérable dans le processus. Cela semble pitoyable, mais ce sont des crabes géants dont nous parlons, ce qui en fait quelque chose de fascinant à voir. Jetez des armes environnementales comme des arbres et des voitures, une épée ou deux, des boomerangs, des propulseurs de fusée et peut-être un sabre laser, et il est difficile de ne pas s’illuminer dans une joie confuse en étant témoin du pandémonium.

Cependant, ne jamais avoir l’impression d’être totalement en contrôle peut avoir des conséquences néfastes, surtout en cas de difficultés plus difficiles. L’incapacité de réagir rapidement peut être frustrante; souvent, j’ai l’impression que vous vous battez au ralenti, et il y a eu des moments où j’ai dû vérifier que la fréquence d’images de mon jeu n’avait pas baissé. Vous vous retrouverez parfois dans des impasses inintéressantes avec les deux crabes désarmés, se cognant les bras ensemble, essayant de trouver une ouverture ou un avantage clair. Fight Crab rend difficile de casser la caméra verrouillable afin de surveiller l’environnement pour vous réarmer; les règles du combat de crabe dictent que vous devez toujours regarder votre adversaire dans les yeux.

Mais le système permet toujours des manœuvres merveilleusement enrichissantes si vous pouvez anticiper votre adversaire. Avoir un tel contrôle sur vos membres m’a permis de faire des choses comme attraper le bras d’un crabe ennemi alors qu’il abaissait un marteau de guerre ridiculement grand sur moi et le tenir debout pendant que je frappais et pinçais ses petits yeux perlés avec mon autre bras. Une fois, j’ai réussi à retirer le bouclier surélevé d’un crabe avec le crochet d’un pied-de-biche et à enchaîner avec un coup de feu à bout portant, ce qui était magique. Même le simple fait d’arracher une épée des griffes de votre adversaire ou de le retourner sur le dos avec succès est extrêmement satisfaisant, étant donné la finesse requise. Ces beaux moments donnent envie de crier de joie.

Le mode principal du jeu est une campagne qui vous propulse dans différentes arènes pour affronter une série d’adversaires les uns après les autres, style survie. Si vous vous trouvez sur le pied arrière et que vous perdez votre emprise sur les commandes, l’assaut constant peut être décourageant. Heureusement, le jeu vous permet de reprendre simplement votre progression en commençant par l’adversaire qui vous a battu. Plus important encore, le ridicule croissant du jeu à l’égard de ses ennemis et de ses étapes est certainement une incitation suffisante pour vous permettre de continuer à le traverser – certains de mes bons souvenirs impliquent de combattre un crabe brandissant un nunchaku sur une table située dans un restaurant chinois. contre une paire de crabes ninja équipés de shuriken et de sai, dégringolant dans une garderie avec quelques tronçonneuses, et affrontant deux crabes chevauchant des Vespas se balançant autour de chaînes.

Il y a certainement de nombreuses parties de Fight Crab qui laissent beaucoup à désirer – l’interface utilisateur et les menus sont au mieux criards, et en dehors des crabes eux-mêmes et de la chanson thème énergique de J-rock, l’œuvre audiovisuelle est uniquement utilisable. La devise du jeu, la mise à niveau et le système de magasin d’armes ne sont pas mentionnés; vous les rencontrez par vous-même. Fight Crab propose également une coopération en ligne pour sa campagne, un multijoueur compétitif en ligne classé et des lobbies occasionnels – tous des modes pour lesquels je n’ai malheureusement pas trouvé de match pendant la semaine de lancement. Peut-être que peu de gens ont entendu parler de l’ampleur de l’action de combattre les crabes, et cela doit changer.

Comme les combattants de crabe eux-mêmes, Fight Crab a l’impression d’avoir brisé son concept ridicule en un système de combat maladroit basé sur la physique avec enthousiasme et n’a pas lâché jusqu’à ce que quelque chose fonctionne. Et la plupart du temps, cela fonctionne. Il y a de la magie ici – il est impossible de ne pas être charmé par la dynamique stupide et tumultueuse de regarder deux crabes se battre au couteau. C’est parfois bâclé et moche, mais la vie l’est aussi. Fight Crab m’a appris que parfois il suffit de s’arrêter, de prendre une minute pour apprécier la beauté qui se trouve dans ces carapaces en collision et de se laisser sourire.

