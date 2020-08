Type de supplément: Paramètre de campagne

Réglage: Eberron

Concepteur principal: Keith Baker

Disponible chez DMs Guild.

En ce qui concerne les paramètres de la campagne Dungeons & Dragons, il est difficile de nier qu’Eberron se classe parmi les plus appréciés des fans. La création de Keith Baker a capturé l’imagination des joueurs avec ses prises uniques sur la plupart des tropes emblématiques de D&D depuis sa première publication en 2004. Avec un décor axé sur la magie en tant qu’industrie, l’aventure pulpaire et les thèmes noirs, elle est restée populaire au fil des ans. et lorsque la cinquième édition est arrivée, la demande des fans était suffisamment élevée pour que Wizards of the Coast en fasse l’un des premiers paramètres (derrière seulement Forgotten Realms et Ravenloft) à faire le saut.

Mais aussi populaire qu’Eberron soit, et avec autant de sources publiées au fil des ans qu’il y en a eu, il y a encore beaucoup de monde qui n’a pas été exploré autant que les fans l’ont voulu. Avec un monde aussi détaillé que celui que Baker et ses compatriotes ont créé, il y a beaucoup de biens immobiliers qui n’ont pas encore été étoffés – sans parler d’aspects comme les plans d’existence du décor. Et beaucoup de ce qui a été publié n’a pas encore été mis à jour vers la cinquième édition. Cela a laissé une porte ouverte à Baker, et il a entrepris de fournir un nouveau livre source dans Exploring Eberron. Le livre de 247 pages, désormais disponible via la guilde de DM, se développe sur de nombreux domaines qui n’ont été que légèrement abordés dans le passé et donne des mises à jour pour les documents déjà publiés. Mais un livre qui n’est pas officiellement canonisé par les standards de Wizards of the Coast peut-il correctement combler le vide et se présenter comme une entrée digne sur les étagères des joueurs et des DM? La réponse, je suis heureux de le dire, est un oui véhément.

Saveur

Eberron a été assez largement exploré dans Dungeons & Dragons, et plus particulièrement dans la cinquième édition. Eberron: Rising From the Last War et The Wayfinder’s Guide to Eberron présentent tous deux de nombreux éléments que les DM peuvent utiliser pour exécuter leurs jeux. Mais même dans les troisième et quatrième éditions, il y a beaucoup de terrains inexplorés sur lesquels les fans ont voulu en savoir plus.

C’est là qu’intervient Exploring Eberron. Le gros livre source de Baker laisse en grande partie le contenu de Rising From the Last War. Il n’ya pas grand-chose à dire sur Sharn, par exemple. Au lieu de cela, Baker saute dans les domaines moins explorés par les sources établies, en particulier les 5E. Le premier chapitre se penche sur un aperçu de haut niveau de ces Eberron plus minces, décomposés en sections. Nous apprenons des détails plus étoffés sur l’histoire du monde à travers les époques anciennes et dans l’histoire récente, avant de plonger dans une plongée profonde de ce que signifie être quelqu’un de la nation de Cyre. Jusque récemment, Cyre était l’une des nations les plus civilisées de Khorvaire, mais elle est maintenant littéralement déchirée par l’acte qui a mis fin à la dernière guerre et créé le dangereux Mournland. Baker explore ce qu’était Cyre avant de devenir une ruine, de son style magique et de ses vues religieuses à la mode et à la cuisine.

En parlant de la dernière guerre, cela a également sa propre section du livre, qui explore la façon dont Khorvaire s’est conduit pendant la guerre et les tactiques magiques uniques qui ont eu lieu (et ont toujours lieu). La nature de la magie à Eberron – une composante essentielle de ce qui est unique dans le monde – retient l’attention grâce à un aperçu élargi du statut de «grande magie, pas de grande magie» du décor et de la façon dont la magie s’intègre dans l’économie et la vie quotidienne. Et l’Artificer, qui est devenu une classe officielle 5E avec Rising From the Last War, reçoit une section qui explique en profondeur le fonctionnement de la magie Artificer. Bien sûr, ils créent des sorts et font des choses magiques sympas, mais que signifie pour votre personnage si vous utilisez les fournitures de calligraphe ou les outils de bricoleur au lieu des méthodes de magie traditionnelles? C’est le genre de contenu dans lequel ce livre excelle.

L’une des clés ici est que Baker et son équipe ne se contentent pas de nous envoyer les informations sans contexte. Au lieu de cela, il y a toujours une explication sur la façon dont vous pouvez utiliser le matériel dans un jeu. Aussi cool que l’ère des démons soit dans l’histoire, c’est juste une tonne de détails et d’expositions à moins que vous ne puissiez l’intégrer dans une campagne. Explorer Eberron est efficace pour donner aux MD et aux joueurs des moyens d’utiliser toutes ces informations.

Cette approche se combine avec l’objectif du livre d’étoffer les domaines moins définis d’Eberron pour les quatre chapitres suivants également. Le chapitre deux se penche sur les races du monde, donnant plus d’informations sur les sociétés du changement de forme Changeling, le Kalasha doué psioniquement, les Shifters primitifs et le Warforged créé, ainsi que la nature unique des elfes dans le monde. Le chapitre trois donne aux panthéons de divinités d’Eberron et les églises qui se sont développées autour d’eux leur dû, et le chapitre quatre explore les nations à la périphérie de Khorvaire – la nation «monstrueuse» de Droaam, les gobelinoïdes de Dhakaan, les nains de Mror Holds, et les nations qui existent sous les eaux de l’océan.

L’un des plus grands trésors d’informations sur le décor se trouve dans le chapitre cinq, qui examine en détail les avions d’Eberron. Le décor a sa propre cosmologie en dehors de la Grande Roue du multivers D&D, mais les avions n’ont jamais reçu beaucoup plus que quelques paragraphes chacun dans un livre source de campagne pour les expliquer. Baker a longtemps parlé de vouloir écrire plus sur les avions et il saisit cette opportunité ici. En plus de détailler ce que signifient les plans astral et éthéré et comment Khyber – le «sous-obscur» d’Eberron – fonctionne, le livre consacre des pages à chacun des plans. Chacun obtient des détails sur ses propriétés uniques, un aperçu de ses habitants, ce que cela signifie lorsqu’ils sont proches ou éloignés du plan Material, et des exemples de crochets d’histoire à utiliser dans les campagnes.

Le matériau de mise en scène est sans aucun doute le principal attrait de ce livre. Les fans d’Eberron et les nouveaux arrivants peuvent trouver ici beaucoup de choses qui peuvent rendre leurs campagnes et leurs personnages uniques, ce qui facilite des histoires mémorables qui vont au-delà des explorations de donjons standard (certes amusantes) et des chasses aux artefacts. Baker et ses collègues designers ont consacré une part du lion au travail pour que ce livre vaille la peine d’être acheté, et c’est ce qui fait le gros du travail.

Mécanique

Bien que le matériel de décor soit le plus grand attrait d’Exploring Eberron pour beaucoup, ceux qui aiment les nouvelles options de personnage, les monstres et les trésors en trouveront également une bonne quantité. C’est là que les chapitres six, sept et huit entrent en jeu. Le chapitre six offre une multitude d’options de personnages: des arrière-plans uniques à Eberron comme le voyageur de Changeling; de nouvelles options de course (et des exploits raciaux) comme Court Aasimar, Ruinbound Dwarves et une option PC pour les Gnolls; et Archétypes de classe pour les artificiers, les bardes, les clercs et les moines. Chacun d’eux est adapté à la saveur d’Eberron mais est facilement adaptable dans d’autres contextes, qu’ils soient brassés à la maison ou établis.

Le chapitre sept est l’endroit où les objets magiques sortent pour jouer. Le livre contient plusieurs nouveaux objets magiques communs, ce qui est approprié compte tenu de la perfection du concept pour le vaste cadre magique d’Eberron, ainsi que des objets magiques de la culture Dhakaani et, bien sûr, des objets conçus pour être utilisés par des individus marqués du dragon. Les puissants Dragonmarks Siberys font leur apparition ici, ainsi que plusieurs objets magiques divers avec une touche éberronienne comme le masque Aereni, les Symbionts, etc.

Le chapitre huit est l’endroit où le DM peut jouer, composé de nouvelles créatures d’Eberron. Ceux-ci sont complets avec des blocs de statistiques et sont largement concentrés sur des ennemis de plus haut niveau comme les Quori du royaume des rêves, les dirigeants Fey et l’horrible Daelkyr. Il y a aussi beaucoup plus de contenu axé sur la mécanique dans les chapitres précédents, comme des machines de guerre magiques (y compris l’artillerie), de nouveaux sorts, etc.

Avec tout livre tiers, il y a une préoccupation immédiate avant de l’ouvrir au sujet du solde. Sans savoir combien de playtests ont été effectués, c’est souvent un peu une merde pour acheter du contenu homebrew. Heureusement, tout est remarquablement équilibré ici. Les archétypes de classe et les options raciales sont uniques avec des capacités cool, mais pas écrasantes ou décevantes en puissance. Un clerc de Mind Doman peut exister dans une partie aussi facilement qu’un Life Doman, sans que l’un d’entre eux ne soit un choix évident. De même, les gnolls et les nains en ruine sont cool et s’intègrent bien dans les fêtes, mais ils ne se tiennent pas tête et épaules sur les options plus «traditionnelles». Équilibrer un livre qui se penche aussi dur dans le matériel de mise en scène n’est pas une astuce facile; il peut être tentant de laisser les nouvelles options éclipser les anciennes. Ce n’est pas le cas ici et les DM n’auront pas à se soucier de laisser tout cela dans leurs jeux.

Disposition

Bien que le contenu soit manifestement la viande et les pommes de terre de ce livre, il pourrait facilement ne pas s’effondrer car la mise en page était en désordre. Ce n’est pas grâce au travail fantastique de la rédactrice en chef Laura Hirsbrunner et du directeur artistique Wayne Chang. Hirsbrunner met beaucoup d’efforts pour que cela ressemble à un livre qui, si vous achetez la version Print on Demand, ne semblerait pas du tout déplacé à côté de vos livres Wizards of the Coast D&D. L’art est presque uniformément exceptionnel, représentant différents éléments ou thèmes significatifs d’Eberron, de la couverture d’un groupe d’aventuriers combattant Quori à l’art représentant des forgeurs de guerre, les différents avions, etc.

La mise en page du contenu du livre est très facile à suivre et les informations sont faciles à localiser partout, et il n’y a pas d’erreurs de production dans les marges, les fautes de frappe ou autres qui ressortent même d’une lecture approfondie. Tous les efforts ont été faits pour que cela ressemble au livre de haute qualité qu’il est, mettant la cerise sur ce qui est déjà un sundae très satisfaisant de magiciens, de dirigeables, de noir et d’aventure de pulpe.

