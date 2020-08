Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Jeu de stratégie en temps réel de combat de méca Volta-X lance sur Switch le 12 août, et GungHo nous a fourni des écrans exclusifs présentant le casting hétéroclite de personnages que vous débloquerez au cours de ses batailles de kaiju PvE et PvP.

Chaque Volta (les robots géants titulaires que vous contrôlerez et combattrez) a besoin d’un équipage, et vous trouverez ci-dessous une courte biographie sur chacun d’eux, ainsi qu’un examen approfondi de leurs arbres de talents déverrouillables qui vous permettent de personnalisez les capacités et respectez l’équipage pour les rendre aussi efficaces que possible au combat.

Si vous n’avez pas suivi Volta-X, qui vient d’un vétéran Metal Gear Solid et Final Fantasy développeur Fumiaki Shiraishi, nous vous recommandons vivement de consulter la bande-annonce ci-dessus avant de parcourir la liste ci-dessous. Le jeu propose un jeu croisé entre Switch et PC. Si vous possédez un PC, vous pouvez également consulter l’événement spécial en avant-première qui aura lieu à partir d’aujourd’hui (vendredi 7 août, 17 h HP) jusqu’au samedi 8 août (21 h HP).

Sur cette page:

Volta-X Character GalleryRéparationSheldon Ray (éléphant) Briana Murphy (ornithorynque) Oscar Barr (chien) ArtillerieIan Woods (renard) Lisa Hunt (tigre) Frederik Friis (ours polaire) Grant Hornsby (faucon) Irma Williams (tatou) MeleeBenjamin ‘Benny’ Miller (singe) Elena Silvestri (lapin) Susan Barnes (cochon)

Les personnages que vous débloquez en jouant sont divisés en trois groupes en fonction de leurs rôles: Réparation, Artillerie et Mêlée. Commençons avec l’équipe de réparation:

Galerie de personnages Volta-X

réparation

Sheldon Ray (éléphant)

Briana Murphy (ornithorynque)

Oscar Barr (chien)

Artillerie

Ian Woods (renard)

(L’un des deux personnages que les joueurs peuvent choisir au début du jeu.)

Lisa Hunt (tigre)

(L’un des deux personnages que les joueurs peuvent choisir d’être au début du jeu.)

Frederik Friis (ours polaire)

Grant Hornsby (faucon)

Irma Williams (tatou)

Mêlée

Benjamin ‘Benny’ Miller (singe)

Elena Silvestri (lapin)

Susan Barnes (cochon)

Vous avez hâte de vous retrouver coincé dans un combat mécanique stratégique? Allez-vous visionner le jeu sur PC? Quel est votre premier favori de la gamme? Faites-nous savoir ci-dessous.

L’article Exclusif: Rencontrez l’équipage de Volta-X, le commutateur RTS Mech-Battler frappant la semaine prochaine est apparu en premier sur Agence SEO.