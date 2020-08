Il 16 octobre 2020 à venir sur Nintendo Switch Prinny 1 • 2: éclaté et rechargé, une version de compilation des deux premiers titres de ce spin-off de la saga Disgaea qui met en vedette les pingouins les plus travailleurs du monde souterrain. Cependant, cela semble être le cas uniquement au format physique, puisque, comme nous l’avons vu maintenant, Dans le cas où nous voulons obtenir la version numérique, nous devrons payer deux fois, une fois pour chacun des jeux. Nous vous disons tous les détails dans les lignes suivantes!

Prinny 1 • 2: Exploded et Reloaded devront être achetés séparément de l’eShop, pour le même prix ensemble

NIS America est la société de lancement de Prinny 1-2: Exploded and Reloaded, mais pour l’édition numérique, les joueurs devront acheter les deux jeux séparément. De cette façon, si on va sur l’eShop, on voit qu’il y a deux onglets, Prinny’s: Puis-je vraiment être le héros? et Prinny 2: Dawn of Operation Pantieds, Dood! Bien sûr, peu importe combien vous devez les acheter séparément, le prix restera le même que si nous achetions l’édition physique, car chacun coûtera 19,99 €, et si nous ne sommes pas très fans de l’un ou l’autre des deux, de cette façon, nous ne serons pas obligés de payer avec lui également. Quant à la taille qu’ils occuperont, le premier aura un poids de 826 Mo, tandis que le second sera un peu plus lourd, environ 1,2 Go.

Par conséquent, bien qu’ils viennent séparément en numérique, le prix est proportionnel à chaque jeu, et en plus de cela, nous avons l’avantage de ne pas être obligés d’obtenir les deux si nous n’en voulions vraiment qu’un. Et vous, allez-vous obtenir une édition physique ou, au contraire, irez-vous tête baissée pour les éditions numériques?

