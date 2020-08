La semaine Pokémon Go Unova touche à sa fin très bientôt, ce qui signifie que les joueurs n’ont plus que très peu de temps pour attraper Cottonee. Alors que la semaine Unova se terminera sous peu, Niantic a annoncé que Heatran reviendrait aux batailles de raid à travers le monde à partir de demain. Ici, vous découvrirez la faiblesse de Heatran et des compteurs appropriés pour que vous puissiez le battre.

Avec le dernier Ultra Unlock se terminant tôt ou tard, Niantic a annoncé qu’il y aurait un événement de maquillage mondial pour la semaine du dragon. Il y en aura probablement aussi pour Enigma et Unova, alors j’espère que vous serez en mesure d’attraper toutes les créatures que vous avez manquées au cours des sept jours.

Mais, avant que tout événement de maquillage mondial ne se produise, vous découvrirez ci-dessous comment battre Heatran dans Pokémon Go en exploitant sa faiblesse et en utilisant des compteurs appropriés.

Les dresseurs, le Pokémon Dôme de lave de type Feu et Acier, Heatran, rejoindront les batailles de raid à travers le monde à partir du 21 août 2020 à 13h00. PDT au 10 septembre 2020 à 13 h 00 PDT (GMT -7). https://t.co/9dSATLj9YE pic.twitter.com/dVTFWpJZmx – Pokémon GO (@PokemonGoApp) 19 août 2020

Comment battre Heatran dans Pokémon Go

Les joueurs pourront battre le brillant Heatran dans Pokémon Go du 21 août au 10 septembre.

Heatran rejoindra Pokémon Go Raid Battles en tant que combattant légendaire à 13h00 PT, 16h00 HE et 21h00 BST.

Il sera disponible dans Five Star Legendary Raids, et vous aurez besoin d’une équipe de créatures redoutables pour le battre.

Si peu d’entre eux ont réagi avec enthousiasme à l’annonce de Niantic, beaucoup d’autres sont déçus car Heatran a déjà été un ennemi légendaire.

Rien n’est mauvais à ce sujet. C’est juste que nous avons Heatran et son brillant il y a 7 mois. Nous voulons quelque chose de nouveau. Ou du moins un légendaire avec sa première brillante. – eSamp (@ Sampsonite41) 20 août 2020

Pokémon Go: Faiblesse et compteurs d’Heatran

Heatran a une faiblesse pour les attaques de type Sol, Eau et Combat dans Pokémon Go, ce qui signifie que les créatures appropriées à utiliser comme marqueurs incluent Groudon et Landorus.

Afin d’exploiter la faiblesse de Heatran, d’autres créatures Pokémon Go appropriées à utiliser comme compteurs incluent Excadrill, Rhyperior et Garchomp.

Les créatures de type Eau et Combat fonctionneront bien, mais il est préférable d’utiliser des combattants concentrés au sol si possible, car il s’agit du talon d’Achille principal du raid légendaire.

Vous trouverez ci-dessous une liste de Pokémon appropriés à utiliser comme marqueurs:

Groudon

Landorus

Excadrill

Rhyperior

Garchomp

Swampert

Conkeldurr

Rhydon

Machamp

Les faiblesses et les compteurs ci-dessus proviennent de Pokémon Go Info.