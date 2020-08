Comme déjà annoncé à l’époque, le nouveau RPG du manganime Conte de fées proposera plusieurs DLC payants pour prolonger l’expérience de jeu. L’un des ajouts les plus importants est les nouveaux personnages jouables, et cette fois il y a quatre nouveaux assistants prêt à se battre avec Natsu et Happy. Le savant Levy Mcgarden, l’assistant des glaces Lyon Vastia et les frères Elfman et Lisanna Strauss ils font partie de notre équipe avec ce premier lot de contenu téléchargeable. De plus, son arrivée est annoncée par un nouvelle bande-annonce dans lequel ils nous apprennent leurs compétences, alors… en vidéo!

Fairy Tail présente son premier DLC

Les nouvelles fonctionnalités du jeu Fairy Tail 16 personnages jouables la base, mais certains aussi aimés que Lyon ou Levy sont restés en dehors du parti. Jusqu’à présent, vous pouvez les inclure dans votre équipe avec ce DLC. Les deux magiciens mentionnés se joignent au combat 20 août 2020, alors que pour pouvoir jouer avec les frères Strauss, il faudra attendre le 3 septembre. Ils sont également accompagnés des missions les plus difficiles, pour ceux qui recherchent de vrais défis. La chose ne s’arrête pas là, car le 17 septembre Un nouveau donjon sera débloqué: Rift in Space and Time. Il y a encore Fairy Tail depuis un moment!

Conte de fées Il est sorti le 30 juillet 2020, étant le premier titre du manganime populaire qui quitte les terres japonaises. Son lancement multiplateforme a également atteint Commutateur Nintendo, dont nous analysons la version dans NextN; Si vous vous demandez si vous souhaitez rejoindre la guilde la plus scandaleuse de Fiore, jetez un œil à notre une analyse du jeu. Oui monsieur!

