Tous les finisseurs pourraient vouloir prendre note de ce problème s’ils jouent actuellement à la dernière version de Nintendo Switch, Paper Mario: Le roi de l’origami. Un utilisateur de Twitter a récemment tweeté à propos d’un point où vous ne pouvez plus jouer à 100% si votre partenaire bat l’ennemi:

CECI A BESOIN D'UN PATCH! Si le professeur Toad tue le Black Shy Guy, vous ne pouvez pas 100% le jeu #PaperMario #PaperMarioTheOrigamiKing #NintendoSwitch

GoNintendo explique exactement ce qui se passe de manière un peu plus détaillée:

À un moment donné de votre voyage, vous serez invité à éliminer deux Shy Guys noirs. Ils n’apparaissent qu’une seule fois, car c’est une partie de l’histoire du jeu. Si vous les combattez et gagnez, tout est bon et ils seront ajoutés au décompte de vos ennemis vaincus. Si votre partenaire à l’époque, le capitaine T.ode, décroche le coup final et bat les Shy Guys noirs pour vous, le jeu n’ajoutera jamais l’ennemi à votre recueil.

Cela signifie que vous ne serez jamais en mesure d’atteindre l’objectif d’achèvement du jeu à 100%. L’image en haut de cette page montre à quoi devrait ressembler le recueil si vous parvenez à décrocher le coup final.

Ce n’est pas le seul problème du jeu – il y en a beaucoup plus, disons, majeur qui peut vous empêcher de progresser plus loin dans votre aventure. Heureusement, Nintendo a déclaré qu’il était au courant des rapports et résoudrait le problème dans une future mise à jour. Espérons qu’il pourra également corriger ce dernier problème.

Comment s'est passée votre propre expérience avec Paper Mario sur le commutateur jusqu'à présent? Avez-vous rencontré des problèmes ou cela s'est-il déroulé sans heurts jusqu'à présent?