Mediatonic reconnaît également avoir des idées de tenues basées sur la série PlayStation.

La semaine prochaine, il sera disponible sur PC via Steam et PS4 via PS Store et PS +, la bataille décontractée royale Fall Guys: Ultimate Knockout. Pour se rapprocher de la communauté et dissiper les principaux doutes qui tournent autour de son titre, l’équipe de Médiatonique a organisé une instruction session de questions et des réponses sur Reddit avec quelques détails intéressants sur le passé et le futur.

Ainsi, ses dirigeants confirment que le développement Cela a duré deux ans et 45 personnes y ont participé. Considérant qu’il s’agit d’une équipe relativement petite, il est normal que de nombreuses idées aient été laissées dans le pipeline et qu’il n’y ait pas de date exacte pour l’arrivée des prochaines fonctionnalités, mais cela ne signifie pas que Mediatonic restera inactif avec le passage du temps du tout.

« Nous avons littéralement d’énormes feuilles pleines de idées de niveau que nous aimons, mais nous n’avons pas eu le temps de les implémenter en raison d’un cycle de développement assez court », explique un concepteur de niveaux qui s’identifie comme ScrambledMeg.« Il y aura des variations des modes de jeu existants, ainsi que des niveaux complètement nouveaux avec de nouvelles mécaniques . Ceux-ci arriveront avec saisons du contenu ou, parfois, lorsque nous pouvons les terminer. «

De même, ils restent également dans l’encrier. nouvelles fonctionnalités comme des « skins » basés sur d’autres IP (probablement exclusifs à PlayStation), un mode d’écran partagé ou même un éditeur de niveau, alors qu’une possible version PS5 est disponible pour le moment. Tout cela est en développement, affirment-ils, bien que certaines choses passeront avant d’autres en raison des réalités du monde. Quoi qu’il en soit, nous pouvons commencer à jouer le 4 août, mais si vous êtes inscrit à la version bêta, vérifiez votre courrier électronique: vous serez peut-être à temps pour participer au dernier test Fall Guys ce week-end.

En savoir plus: Fall Guys: Ultimate Knockout et Devolver Digital.

