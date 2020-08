Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Prenant l’industrie de manière inattendue, Fall Guys: Ultimate Knockout a été la grande surprise de l’été grâce à sa proposition qui a diverti des millions de joueurs. Bien sûr, à l’heure actuelle, tout est bonheur pour Mediatonic, Devolver Digital, les joueurs et le secteur, à l’exception de 10 entreprises qui doivent sûrement être désolées après avoir rejeté le jeu il y a quelques années.

Dans le cadre du succès de Fall Guys: Ultimate Knockout, Heff Tanto, directeur créatif de Mediatonic, a dédié quelques publications sur son compte Twitter pour faire connaître l’histoire du jeu, issue d’un brainstorming dans lequel ils ont décidé de combiner des éléments Battle Royale, Motion Physics Challenges et Challenges inspirés de l’émission télévisée Takeshi’s Castle. Fait intéressant, l’idée de faire un jeu de combat lancé a soulevé des doutes au début, car c’était en 2018, Fortnite était déjà roi et l’équipe pensait que d’ici 2020, l’industrie serait saturée de ce type de jeu.

Alors Joe lance une bataille royale. Le nerf de ce type. J’avais déjà dit que le marché allait être saturé de Battle Royales dans 2 ans, donc s’il y a un genre à éviter, c’est probablement celui-ci. Puis je l’ai lu. – Jeff Tanton (@Jeff_Tanton) 20 août 2020

Heureusement, l’équipe a poursuivi ses plans et Tanton a fait la proposition au chef de Mediatonic et, après approbation, a commencé à travailler sur le jeu qui s’appelait alors Fool’s Gauntlet, bien qu’il soit ensuite devenu Stumble Chums. Déjà avec le concept défini et un aperçu à montrer, Mediatonic a assisté au GDC 2018, où ils ont sollicité un soutien en présentant le projet à 10 entreprises, mais aucune d’entre elles n’était intéressée. Cependant, leur dernière rencontre, avec Devolver Digital, a été fructueuse et la société a décidé de s’aventurer avec ce jeu, donc 6 mois après cette réunion, elle a commencé son développement officiel et le reste appartient à l’histoire.

Fall Guys: Ultimate Knockout est disponible sur PS4 et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations liées à la réussite du moment.

