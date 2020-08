Il met l’équipe Mediatonic en échec.

Fall Guys: Ultimate Knockout est la sensation du moment dans le monde des jeux vidéo. Les deux millions d’exemplaires sur Steam en moins d’une semaine en sont un bon exemple. Ainsi que les nombreux joueurs qui ont approché le titre en faisant partie des jeux gratuits sur PS Plus au cours du mois d’août. Comme cela arrive généralement quand quelque chose triomphe, bientôt des problèmes apparaissent. Et un courant est apparu dans le jeu qu’ils devront bientôt résoudre Médiatonique, responsable du jeu.

Non, nous ne parlons pas des joueurs qui attendent à la ligne d’arrivée pour jeter le bâton par-dessus bord. Nous faisons cela à partir d’utilisateurs qui trichent dans le jeu, y compris hacks qui permettent à vos personnages de s’exécuter beaucoup plus rapidement que le reste des concurrents, déséquilibrant l’équilibre et réduisant la grâce à une aventure qui devrait être promue pour le plaisir et l’équité en essayant franchir la ligne d’arrivée en premier. La vidéo que nous vous laissons ci-dessous montre parfaitement l’avantage que ces types d’utilisateurs prennent à travers des actions de légalité douteuse.

Le pire est Ce n’est pas un cas isolé. Chaque fois que cela se produit dans plus de jeux et de réseaux sociaux tels que Twitter se remplit de vidéos qui montrent que de nombreux utilisateurs trichent pour atteindre l’objectif.

De Mediatonic, via le compte officiel du jeu sur Twitter, ils ont veillé à ce que Ils sont conscients que plusieurs utilisateurs profitent du speedhacking et qu’ils s’efforcent de le résoudre le plus rapidement possible, remerciant également la communauté d’avoir signalé le problème.

