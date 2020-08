Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le 4 août dernier était très spécial pour le développeur Mediatonic et le distributeur Devolver Digital, puisqu’ils ont sorti ensemble Fall Guys: Ultimate Knockout, un Battle Royale de style indépendant, pour PlayStation 4 et PC. Bien qu’il ait une prémisse simple, il est très divertissant et même addictif, ce qui s’est traduit par une excellente performance dans le peu de temps qu’il a été disponible. Il ne fait aucun doute que l’indie s’est avéré être un énorme succès et est déjà devenu le meilleur jeu sorti de Devolver Digital.

Peu de temps après sa sortie, le développeur Mediatonic a signalé qu’il avait eu des problèmes avec les serveurs en raison de tous les utilisateurs qui jouaient à Fall Guys, ce qui expliquait la popularité du titre. Selon les informations de GitHyp, Fall Guys, cet indie est déjà le jeu distribué par Devolver Digital qui a eu la meilleure première.

Selon ce site, le titre est très populaire sur PC à tel point qu’au moment de la rédaction de la note, il est en position 4 des titres les plus joués sur Steam avec un pic de 123017 joueurs le samedi 8 août, dépassant des jeux comme Grand Theft Auto V (116 682 joueurs). Selon DualShockers, SCUM était le jeu Devolver Digital le mieux sorti avant Fall Guys, qui en septembre 2018 culminait à 68000 joueurs.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Vous pouvez jouer gratuitement à Fall Guys si vous êtes abonné à PlayStation Plus.

Qu’est-ce qui rend Fall Guys si populaire?

Ce titre donne beaucoup à parler car son style de jeu est très divertissant, puisqu’il s’agit d’un Battle Royale chaotique dans lequel seul 1 joueur sur un groupe de 60 pourra gagner. Mais ce qui est le plus frappant, c’est la manière dont les joueurs doivent s’affronter, car ils doivent être éliminés par des phases avec des plates-formes ou des défis divers, soit individuellement, soit en équipe.

La touche d’aléatoire avec le plaisir d’affecter la stratégie des autres joueurs est peut-être la combinaison qui fait de Fall Guys une proposition intéressante, d’autant plus qu’il n’y a généralement pas de propositions Battle Royale de ce style qui assimile le thème du programme japonais Takeshi Castle. Nous vous laissons une vidéo pour que vous puissiez voir comment le gameplay fonctionne.

Que pensez-vous de ce jeu? Avez-vous déjà essayé? Qu’as-tu pensé de son gameplay? Avez-vous réussi à obtenir la première place? Dites le nous dans les commentaires.

En raison de ses mécanismes de jeu exigeants et aléatoires, il peut être très difficile de gagner. Dans cet esprit, le développeur a inclus un exploit qu’elle ne s’attendait pas à ce que les joueurs débloquent, mais qu’ils obtiennent déjà.

Fall Guys est disponible sur PlayStation 4 et PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

Source 1, 2