Si nous jetons un coup d’œil aux titres les plus récents qui sont devenus de grands succès, l’un des noms qui on ne peut pas perdre de vue les Fall Guys. Le titre a été l’un des grandes surprises du monde des jeux vidéo, au point que les joueurs du monde entier n’hésitent pas à tester constamment leurs compétences avec ce beau travail. Mais son grand succès est également lié à l’actualité constante du jeu qui se présente sous la forme de mises à jour intéressantes.

Mediatronic est prêt à garder son excellent travail au sommet, il n’a donc pas hésité à ajouter une nouvelle et intéressante mise à jour à son jeu. En publiant sur Twitter, la société a annoncé l’arrivée d’un nouveau patch dans lequel ils ont travaillé sans avertir la communauté pour donner une grande surprise à tous ceux qui ont soutenu leur travail et qui comprend une série de fonctions très demandées.

Juste comme détail dans votre message, les joueurs constateront que les skins disponibles dans le magasin Valve sont désormais également présents sur PlayStation 4. Par contre, 15 a été marqué comme le nombre maximum de joueurs pour Montaña Majareta. Par contre, maintenant les tests prennent la queue par équipes et Crazy Ball durera 1 minute et demie. En suivant la ligne des équipes, il a été mentionné qu’il ne sera plus possible de faire deux tests par équipe.

De cette manière, la possibilité d’obtenir des skins à partir de jeux Valve tels que Half-Life se démarque pour les joueurs PlayStation 4. Une occasion parfaite pour les joueurs de profiter des superbes propositions de Fall Guys avec style. Un travail qui actuellement est disponible sur PC et PlayStation 4 et qui a réussi à donner une nouvelle approche au genre battle royale.