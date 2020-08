Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

En quelques jours, Fall Guys: Ultimate Knockout est devenu le jeu du moment grâce à sa proposition basique, mais amusante et addictive, qui mêle dextérité, surmonter les obstacles et trolling, le tout à la recherche d’atteindre l’objectif et surpassent les autres joueurs. Avec une disponibilité sur PS4 et PC via Steam, le jeu de Mediatonic a pris d’assaut la plate-forme de jeu vidéo préférée et a endossé sa position n ° 1 en tant que best-seller de la semaine.

A travers une publication sur son compte Twitter officiel, Daniel Ahmad, analyste chez Niko Partners, a présenté la liste des 10 jeux les plus vendus de la semaine sur Steam et une fois de plus la première place était entre les mains de Fall Guys: Ultimate Knockout . De même, et malgré la polémique due à ses problèmes sur PC, Horizon Zero Dawn, autrefois exclusif à PS4, est resté en deuxième position, démontrant l’intérêt que le public de Master Race porte à l’aventure Guerrilla et au vote de confiance. qu’ils ont déposé afin que leurs problèmes au niveau graphique et de performance soient résolus prochainement.

Liste des meilleurs vendeurs Steam pour la semaine se terminant le 16 août. Commandé par $ ventes. 1. Les gars de l’automne

2. Horizon Zero Dawn

3. Risque de pluie 2

4. Fall Guys: Pack de collectionneurs

5. Parmi nous

6. Mise à la terre

7. Microsoft Flight Sim (précommande)

8. Battlefield V

9. GTA V

10. Marvel’s Avengers (précommande) pic.twitter.com/iZZaxOi17t – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 16 août 2020

En revanche, en entrant sur le site dédié aux ventes sur Steam pour le Mexique, nous avons constaté que les 2 éditions de Fall Guys: Ultimate Knockout, standard et collectable, se situent respectivement aux premier et deuxième lieux de vente, il n’y a donc pas On peut nier que le titre a enchanté le public PC.

