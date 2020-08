Fall Guys est à lui seul l’un des jeux les plus populaires. Les réseaux sociaux et en particulier les plateformes de streaming comme Twitch ont embrassé cette Battle Royale basée sur des mini-jeux et dans laquelle le plaisir et le rire sont garantis. A l’occasion de la célébration imminente de la Gamescom 2020, Geoff Keighley a annoncé la date et l’heure de la deuxième saison de Les gars de l’automne.

Sera le prochain 27 août à 20 h (heure de la péninsule) dévoilera l’actualité de sa deuxième saison et à partir de laquelle toutes sortes de contenus sont attendus. L’une des clés principales, en plus des skins, sera sans aucun doute les mini-jeux, augmentant ainsi la rotation et la variété des différents tests du jeu vidéo.

Fall Guys reprend l’idée de Battle Royale mais lui donne une tournure en ne se positionnant pas sur le genre de tir ou d’action. Dans Fall Guys, notre seule mission sera de survivre aux différents tests, chacun plus chaotique que le précédent pendant que nous essayons de laisser le reste des joueurs derrière.

La Gamescom 2020 organisera un événement inhabituel la semaine prochaine en raison de la crise sanitaire. Geoff Keighley et organisateur de Fête du jeu d’été a déclaré via Twitter que la cérémonie ne décevra pas, avec d’innombrables titres et surprises.