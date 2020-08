Ils vous entendent, ils le veulent aussi mais ils ont besoin de plus de temps. (Image: Mediatonic)

Après une sortie gratuite sur PlayStation Plus et une montée régulière au sommet des charts Steam, Fall Guys: Ultimate Knockout est devenu extrêmement populaire et l’élan ne semble pas s’arrêter de si tôt. Avec plus de 2 millions d’exemplaires vendus, les clients potentiels sur d’autres plates-formes réclament leur propre sortie. Heureusement, les développeurs entendent vos appels et leur récent tweet à ce sujet semble rassurant. Ils vous entendent, ils le veulent aussi mais ils ont besoin de plus de temps.

Obtenir beaucoup de questions sur les plates-formes – Nous avons répondu à quelques endroits mais une fois de plus pour tout le monde: 👌 Nous nous concentrons actuellement sur PC et PS4 👌 Nous aimerions sortir sur plus de plates-formes à l’avenir 🔥 J’aime personnellement les mèmes Skyrim, j’espère que nous sortirons aussi sur des réfrigérateurs intelligents – Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) 12 août 2020

À la surprise de Mediatonics (et de notre), 60 millions de Fall Guys sont déjà tombés. Avec autant de gars en déplacement, le Fall Guys Server Owl a travaillé dur pour maximiser les serveurs pour accueillir le nombre de haricots qui affluent. Je soupçonne que ce sera l’objectif principal de l’équipe alors que la saison 1 est en cours. D’autres plates-formes peuvent être une réflexion après coup, mais la création d’un environnement stable sera la priorité absolue pour le moment.

HUÉE! Très tôt sur celui-ci – nous planifions une maintenance des serveurs dans environ 12 heures! Se préparer pour notre premier WEEKEND depuis le lancement #LeftSideBeef #NoSauce #NoCheese pic.twitter.com/tP21JujPVO – Fall Guys Server Owl (@FallGuysOwl) 6 août 2020

Le jeu télévisé cross battle royale a encore beaucoup de place pour se développer, mais déjà la réponse des joueurs est phénoménale. Les réseaux sociaux regorgent de personnes partageant les faits saillants et les conceptions de costumes, les banderoles sont partout depuis le lancement et les commentaires tombent par dizaines, des idées de jeux aux rapports de bogues. Personnellement, après avoir déjà passé la majeure partie du week-end d’ouverture à jouer avec des colocataires, cela ne me dérangerait pas de voir moi-même des modes classés.

Étant donné que la prochaine fonctionnalité Crowd Play de Google Stadia est dans des mois, ce serait la plate-forme idéale, permettant aux streamers d’interagir et de se confronter à leur public. Qui sait? Peut-être plus près du moment de la sortie Fall Guys: Ultimate Knockout sera prêt pour une version plus large d’ici là, nous devrons juste être patients.

