Il bataille royale par Devolver Digital Cela a été l’une des grandes surprises d’aujourd’hui. Un titre qui offre de longues heures de jeu et qui est une révolution pour les joueurs, qui peuvent profiter du gameplay le plus inattendu et qui offre les moments les plus fous. Malgré tout son succès, l’équipe Mediatonic n’abandonne pas et continue de se préparer bonne nouvelle pour votre jeu, comme confirmé avec sa nouvelle mise à jour.

Grâce à votre première mise à jour, qui sera disponible pour PC et PlayStation 4, les joueurs auront l’opportunité de profiter non seulement de quelques ajustements jouables, mais aussi d’un nouveau niveau dans lequel mettre leurs compétences à l’épreuve. Un niveau qui porte le nom de Jump Showdown et qui a rencontré un franc succès auprès des joueurs lors de la phase bêta.

À travers un message sur les réseaux sociaux, l’équipe a confirmé certaines des actualités que l’on peut voir dans le titre avec cette nouvelle mise à jour. Dans le nouveau niveau, les joueurs devront comprendre comment courir sur une plate-forme circulaire en esquivant les obstacles présents. Bien que, pour ajouter un peu de difficulté, cette plateforme perdra progressivement des fragments, ce qui réduira l’espace à travers lequel agir.

Bien entendu, cette mise à jour s’accompagne également de certains ajustements. Comme la société l’a confirmé, cette mise à jour présente également une série de changements tels que la réduction des joueurs éliminés au Royal Rumble ou même la solution de quelques erreurs techniques qui ont un peu gâché l’expérience. De cette façon, nous trouvons une mise à jour qui garantit de bonnes nouvelles pour les joueurs, qui peuvent continuer à profiter de la bonne nouvelle présente dans Fall Guys, disponible sur PC et PlayStation 4.