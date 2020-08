Par Rodolfo León

20.08.2020 à 17h26

Avez-vous joué Les gars de l’automne dans Playstation 4? Es-tu jaloux que Vapeur ont des skins exclusifs, tels que Gordon Freeman? Nous avons donc de très bonnes nouvelles pour vous, car une mise à jour gratuite est déjà disponible sur la plateforme Sony cela vous permettra d’obtenir ces skins, en plus d’ajouter quelques changements importants.

Dans PC, les joueurs de Les gars de l’automne ont obtenu divers costumes spéciaux à partir de jeux de Soupape. En plus des éléments mentionnés précédemment Gordon Freeman, il est aussi Alyx de Half-Life: Alyx et Scout de Team Fortress 2. Eh bien, maintenant vous pouvez les trouver dans le magasin PS4. Mais comme je l’ai déjà dit, il y a des choses plus importantes:

– Skins de valve maintenant disponibles sur PS4 – Le nombre maximum de joueurs pour Montaña Majareta est désormais de 15 – Les tests «Grab the Tail» par équipes et «Crazy Ball» durent désormais 1 minute et demie – Il ne peut plus y avoir deux événements par équipe «

Nous venons d’apporter discrètement quelques modifications au jeu 👀 S N E A K Y

METTRE À JOUR 👌 Les costumes de Valve seront désormais disponibles dans la boutique sur PS4

👌 Le nombre maximum de joueurs pour Fall Mountain est maintenant de 15

👌 Le chronomètre Team Tail Tag et Royal Fumble est désormais de 1h30

👌 Plus de jeux d’équipe dos à dos – Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) 20 août 2020

Comme vous pouvez le voir, quelques ajustements ont été apportés aux jeux et à leur fonctionnement, mais dans l’ensemble, toutes ces choses semblent être une bonne chose et il ne fait aucun doute que d’autres mises à jour sont à venir dans le futur. Et ne vous inquiétez pas, vous n’aurez rien à télécharger.

