Les Battle Royales n’existent que depuis quelques années et, pour la plupart, ils sont strictement restés dans le même genre de jeux. Que vous jouiez à Warzone, Fortnite ou Apex Legends, vous tirez toujours avec une arme à feu et fuyez un cercle envahissant, les différences se manifestant dans les petites variations de leurs formules établies. Fall Guys: Ultimate Knockout, une bataille royale extrêmement colorée et fantaisiste, est un excellent exemple du genre qui se développe en dehors de ses racines. C’est une version beaucoup plus accessible du format multijoueur, avec des commandes simples et une variété de mini-jeux donnant à ce jeu télévisé compétitif autant de charme que de tension.

Incarnez l’un des 60 concurrents multicolores en forme de jelly bean, vous participez à une course joyeuse et comique pour être couronné vainqueur des matchs de 15 minutes de Fall Guys. Chacun est divisé par divers mini-jeux, avec des poignées de joueurs éliminés après chacun. Ces jeux abordent tous une variété de thèmes, des courses d’obstacles simples aux jeux d’équipe effrénés où vous amassez autant d’œufs que possible dans un panier. Les mini-jeux font bon usage du schéma de contrôle facile à comprendre de Fall Guys, qui vous permet de sauter, de plonger et de saisir facilement. Combiné avec des animations de mouvement adorablement maladroites, une présentation de jeu charmante et une bande-son suffisamment électrique (et fantastique), Fall Guys attirera rapidement votre attention à la fois visuellement et auditivement.

La nature de ramassage et de jeu de Fall Guys est l’un de ses aspects les plus forts, avec ses jeux rapides et divertissants. Il n’est jamais difficile de savoir quand vous devez sauter par-dessus un écart ou naviguer à travers les hordes de concurrents essayant d’atteindre la ligne d’arrivée avant vous. C’est le type de jeu auquel vous pouvez jouer en groupe en passant le contrôleur, sans avoir besoin d’une compréhension approfondie de plusieurs mécanismes pour en profiter. Son accessibilité permet à tout le monde de s’amuser avec, tandis que ses scènes font ressortir des lueurs de stratégie pour les joueurs chevronnés.

Avec deux douzaines de types d’étapes en rotation, Fall Guys propose une grande variété de matchs. Bien que chaque jeu commence par une course, chacun est présenté avec différents obstacles et éléments qui les font se sentir distincts les uns des autres. Le Whirlygig, par exemple, est l’un des plus longs que vous rencontrerez, avec des ventilateurs en rotation et de nombreuses plates-formes avec des dangers rotatifs prêts à vous faire dévier de votre trajectoire. En revanche, Door Dash est une course beaucoup plus courte remplie de rangées de portes fermées, avec quelques ouvertures aléatoires une fois que les joueurs les ont plongées. La recherche d’itinéraires uniques à travers chaque étage de portes crée des goulots d’étranglement hilarants à travers les portes non équipées pour le stress, envoyant les joueurs tomber au sol alors que le groupe tente de se précipiter jusqu’au bout. C’est ridicule, mais tout aussi hilarant à chaque fois.

Si vous avez déjà regardé Wipeout ou Takeshi’s Castle, vous reconnaîtrez la nature burlesque des scènes et apprécierez le soin apporté à équilibrer les éléments de chance et de compétence, avec seulement une poignée manquant cette marque.

D’autres modes basés sur la survie sont tout aussi frénétiques et stressants. Roll Out place tous les joueurs sur une chaîne de plates-formes rotatives, avec des murs aléatoires, des obstacles et des lacunes jetés lorsqu’ils tournent. Se déplacer entre les plates-formes tout en évitant les hordes d’autres joueurs essayant de faire la même chose est aussi comique que stratégique. Block Party capture également ce sentiment, vous mettant au défi de vous adapter aux espaces de plus en plus petits dans les murs entrants. Ces modes de survie ne nécessitent pas la plate-forme la plus adroite, se terminant généralement bien avant que les choses ne s’accélèrent à un rythme inconfortable. Mais la façon dont ils forcent tous les joueurs à se rapprocher inconfortablement les uns des autres et à semer le chaos aléatoire est extrêmement efficace.

Si vous avez déjà regardé Wipeout ou Takeshi’s Castle, vous reconnaîtrez la nature burlesque des scènes et apprécierez le soin apporté à équilibrer les éléments de chance et de compétence, avec seulement une poignée manquant cette marque. Tail Tag donne à certains joueurs des queues et des tâches à tous les autres pour les chasser et les arracher pour eux-mêmes. Ce devrait être un jeu de tag amusant, mais avec les joueurs se déplaçant à la même vitesse et à la distance requise pour s’accrocher et voler une queue étant si petite, cela devient rapidement une course frustrante. C’est encore pire lorsqu’il est utilisé comme type de match pour la phase finale, où le seul joueur à la fin avec une queue remporte le tout. Cette étape est trop grande pour la poignée de joueurs restants dans le jeu, ce qui donne un avantage injuste à celui qui commence par la queue. Fall Mountain, un mode de course final, est tout aussi dégonflant pour jouer après l’effort requis pour y arriver. C’est un parcours extrêmement bref qui peut être complètement déraillé par des coups non vus de gros boulets lancés par des canons comiques ou d’une mauvaise position de départ.

Cependant, toutes les finales de Fall Guys ne sont pas confrontées à ces problèmes, les deux autres se démarquant. Hex-A-Gone est un test de plate-forme éprouvant pour les nerfs où le sol disparaît sous vous lorsque vous le parcourez. C’est un jeu où vous êtes récompensé pour rester sur un niveau de plates-formes le plus longtemps possible, soit en faisant des sauts intelligents à travers les lacunes faites par d’autres joueurs, soit en naviguant intelligemment autour de chaque niveau pour rester au-dessus de la fosse de slime ci-dessous. De même, Jump Showdown place tous les joueurs sur une seule plate-forme avec deux poutres rotatives. Ils se déplacent à des vitesses différentes, vous obligeant à continuer à bouger et à chronométrer vos sauts pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu lorsque les deux faisceaux s’alignent. Ces deux modes impliquent un niveau de compétence qui les rend plus aptes à déterminer le vainqueur général du jeu.

Vous serez également fréquemment plongé dans des modes en équipe, qui peuvent soit ravir, soit décourager en fonction des personnes avec lesquelles vous êtes associé. Une course pour faire passer une balle géante à travers un parcours d’obstacles peut devenir un test de patience lorsqu’un ou deux coéquipiers ne font pas tout leur possible, tandis que les parties de football surdimensionnées peuvent sembler extrêmement unilatérales pour les mêmes raisons. Ce ne sont pas des défauts des modes de jeu eux-mêmes – la plupart capturent le même plaisir loufoque que les modes solo, avec Egg Scramble et Hoarders présentant respectivement des tours stressants mais satisfaisants de collecte d’œufs et de jonglage de football. Mais lorsque toute votre équipe est éliminée grâce à seulement un ou deux joueurs, cela enlève une partie de l’excitation à se lancer immédiatement dans un autre match.

S’en tenant aux tropes de bataille royale, Fall Guys propose également son propre passe de combat. Ce n’est cependant pas celui que vous devrez acheter pour récolter les meilleures récompenses. Au lieu de cela, c’est la principale source de progression du jeu, avec des points de chaque match pour débloquer de nouveaux modèles de peau, des jeux de couleurs, des costumes, et plus encore. Chaque match vous récompensera également avec des quantités variables de devises dans le jeu en fonction de vos performances, que vous pouvez utiliser dans le magasin pour acheter les mêmes types de cosmétiques. Les couronnes, qui vous sont attribuées pour les victoires, peuvent être utilisées pour acheter des objets cosmétiques plus rares et plus complexes, ce qui vous incite à continuer à jouer pour ces victoires. Vous pouvez dépenser de l’argent réel pour acheter davantage de la monnaie régulière du jeu, mais il est distribué en quantités suffisantes pour que cela ne semble nécessaire que si vous pensez que vous devez absolument avoir un objet immédiatement.

Avec ses jeux courts et ses mécanismes faciles à comprendre, Fall Guys est facilement la bataille royale la plus accessible et la plus accueillante à ce jour. Ses couleurs éclatantes et ses modes de jeu variés font un bon travail pour vous éveiller et vous garder accro, même si une poignée est en contradiction avec la nature décontractée de ses prémisses. Il peut être décourageant d’avoir une fin de jeu prématurément en raison de matchs d’équipe inégaux et, pire encore, lorsque vous êtes obligé de passer à l’un des modes de finale insatisfaisants de Fall Guys. Mais ni l’un ni l’autre ne suffisent à faire dérailler le plaisir que Fall Guys génère constamment, avec ses parcours d’obstacles chaotiques et sa bande-son de vers d’oreille vous garantissant de revenir pour plus.

Lecture en cours: Fall Guys: Ultimate Knockout Video Review