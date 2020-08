Dire que Fall Guys: Knockout ultime C’est un succès, ce n’est pas une exagération. Depuis sa sortie sur PC et PS4 la semaine dernière, le nouveau jeu de Mediatonic s’est imposé comme l’un des jeux les plus populaires de 2020. Bien que le titre ne soit actuellement jouable que sur deux plateformes, l’étude n’exclut pas la possibilité de voir Fall Guys sur Switch, Xbox One et «futures consoles».

Dans la section support du jeu, Mediatonic parle de la possibilité de voir le jeu sur d’autres plateformes, en mentionnant que: « Nous serions ravis d’apporter le jeu sur d’autres plates-formes plus tard, » quelque chose qui semble dépendre beaucoup de la demande des fans.

Avec plus de deux millions d’unités, sur Steam uniquement, il ne serait pas surprenant de voir une sortie sur les consoles mentionnées précédemment. Cependant, ce n’est peut-être pas le bon moment. Le jeu n’est disponible que sur deux plates-formes et la réception surprenante du jeu a fait que les serveurs ne fonctionnent pas correctement, ce sur quoi l’étude se concentre pour le moment.

Cependant, une fois ce problème résolu, Les versions Switch, Xbox One et nouvelle génération sont probablement dans l’esprit de Mediatonic. En attendant, vous pouvez consulter notre revue Fall Guys: Ultimate Knockout ici. De la même manière, voici à quoi ressemblerait une collaboration entre ce jeu et Pokémon.

Via: Fall Guys