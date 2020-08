Disponible cette année, la figurine de 12 pouces de hauteur montre le Geralt des jeux vidéo avec ses trophées en main.

Êtes-vous fans de la saga The Witcher? Si tel est le cas, vous êtes intéressé par ce que nous allons montrer. En juillet dernier, McFarlane Toys a annoncé une nouvelle gamme de figurines basée sur l’aventure RPG primée de CD Projekt RED. Et maintenant, la société a enfin montré le premier de ces chiffres (via IGN), avec nul autre que lui Geralt de Rivia dans sa version de The Witcher 3: Wild Hunt.

Avec Taille 12 pouces (environ 30 cm de haut), le nouveau Geralt de Rivia de McFarlane Toys est présenté vêtu de l’armure de Kaer Morhen de The Witcher 3, et avec le complément idéal pour tout sorcier qui se respecte: un groupe de têtes de monstres coupées, prêt à livrer à qui il peut concerner et à recevoir leur solde. Un chiffre qui sera mis en vente le mois prochain novembre pour un prix conseillé de 39,99 $ aux Etats Unis.

Ce qui est certain, c’est que The Witcher 3 n’a pas perdu un iota de popularité cinq ans après sa création. Le troisième volet de la saga dépasse déjà les 50 millions de jeux vendus, et avec une série de The Witcher entrant dans le tournage de sa deuxième saison, il ne semble pas que le succès de cette franchise basée sur les romans d’Andrzej se termine Sapkowski. Si vous ne l’avez pas encore joué, voici notre critique de The Witcher 3: Wild Hunt.

En savoir plus: The Witcher 3, The Witcher and Figures.











googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["pc"]).setTargeting("publisher", ["bandai-namco"]).setTargeting("genre", ["rol","acción-rpg"]).setTargeting("game", ["the-witcher-3-wild-hunt"]).setTargeting("url_sha1", "6a4c54b2b4e01a8eceb3beae17301d60950ce5f3");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');