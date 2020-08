Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Sonic the Hedgehog est l’un des meilleurs jeux de tous les temps et son impact a été tel qu’il a pu donner une identité à SEGA sur consoles, la société japonaise ayant finalement obtenu une mascotte pour rivaliser avec Super Mario de Nintendo. Pendant des années, Sonic était l’icône de la véritable guerre des consoles et à l’époque, il était considéré comme une opposition au sympathique Mario. Les années ont passé et les passionnés, toujours à la recherche et à l’expérimentation, ont consacré une partie de leur temps à reconstruire le passé et à créer quelque chose qui n’a jamais existé, comme le récent port SNES de Sonic the Hedgehog.

Ce week-end, Digital Foundry a partagé la dernière bande-annonce de TiagoSC, l’une des figures les plus en vue de la scène des passionnés de console héritée, qui a longtemps été chargée de créer une version de travail de Sonic the Hedgehog pour Super. Nintendo, quelque chose que le même site a classé, comme une blague, comme un acte qui va à l’encontre des lois de la nature. Eh bien, le projet a beaucoup avancé et TiagoSC, via le forum NESDev, a présenté les résultats les plus récents, avec un jeu qui fonctionne bien sur la console Nintendo, même s’il demande encore du travail à faire.

Comme vous vous en souvenez ou le savez peut-être, avant les consoles n’étaient pas un PC de jeu déguisé et on parlait vraiment de matériel spécialisé et dédié, ce qui permettait les particularités de chaque système. Par conséquent, le portage de Sonic the Hedgehog pour SNES n’est pas parfait, car initialement il fonctionne sur un moteur pour Super Nintendo créé à partir du code SEGA Genesis et à certains moments les différences entre les systèmes se font jour. Par conséquent, le port a plusieurs bogues et la section audio nécessite plus de travail, bien qu’il semble que ce soit quelque chose de réalisable pour TiagoSC.

Vous voulez voir à quoi ressemble le port de Sonic the Hedgehog pour SNES? Découvrez-le ci-dessous:

