Si vous avez toujours voulu vous aventurer dans Eternia aux côtés de He-Man, She-Ra et les maîtres de l’univers, vous aurez bientôt votre chance via un nouveau RPG. Fandom Tabletop a annoncé qu’il produisait Legends of Greyskull: The Masters of the Universe Roleplaying Game, qui arrivera en 2021 dans un livre relié de 250 pages avec des cartes à retirer et plus encore. Vous pouvez voir une bande-annonce du nouveau jeu, qui présentera des tests de jeu publics avant sa sortie, ci-dessous.

Sous licence de Mattel, le jeu utilisera le système Cortex Prime créé par Margaret Weis Productions. Fandom Tabletop a acquis le système l’année dernière. Le système est un système modulaire multi-genre qui a été utilisé dans une variété de jeux par MWP, y compris les RPG dans les univers Battlestar Galactica, Demon Hunters, Supernatural, Leverage, Smallville et Firefly, ainsi que pour Marvel Heroic de 2012. Système de jeu de rôle.

Le nouveau RPG est décrit comme suit:

«Dans le jeu de rôle sur table Legends of Grayskull, les joueurs peuvent personnaliser ou créer des personnages pour surmonter des défis à enjeux élevés et trouver du plaisir épique dans Eternia, un monde où la magie rencontre la technologie. L’expérience rassemble le jeu de rôle principal, un compagnon et un ensemble d’outils numériques, une plateforme de création et de partage de contenu communautaire et un programme de jeu organisé qui donne aux fans la possibilité de participer à une histoire vivante et connectée avec d’autres joueurs du monde entier.